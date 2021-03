Konterman wil Ajax bestrijden met Zwolse bluf en arrogantie

En dat kan de selectie van PEC Zwolle zondag dus gaan doen. "We hebben een heel jonge groep en weinig jongens hebben al bij een topclub gespeeld. Dus ik zeg tegen de jongens: waar ligt jouw plafond in de voetballerij? Ga je meten en ga genieten."

Blokkade

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want Konterman debuteerde afgelopen weekend met een teleurstellende 2-1 nederlaag op bezoek bij Heracles. "We moeten elke week wel aan de bak. In de thuiswedstrijd tegen Heerenveen (4-1, red.) hebben ze geleverd, gewerkt, vrijuit gespeeld, genoten en plezier laten zien. Dát is onze referentie, maar in Almelo hadden we een beetje het gevoel dat er een blokkade was. Op de trainingen spat het plezier er vaak vanaf, maar dat zie je nog niet in alle wedstrijden."

Variëren

Bovendien was er een "struggle" over de wijze van druk zetten. Dat probleem is er zondag niet. "Tegen Ajax kun je niet constant volle bak hoog druk zetten. Zo realistisch zijn de spelers ook wel, dus dan accepteren ze dat wat makkelijker", stelt Konterman, die daar tijdens een wedstrijd wat meer afwisseling in wil aanbrengen. " Je moet de juiste momenten kiezen om door te drukken en Stekelenburg onder druk te zetten. Ze zullen toch moeten leren om daar wat meer in te variëren, want het kan niet altijd alleen maar hoog druk zijn."

Tedic terug

Bij PEC Zwolle ontbreekt Rico Strieder. De Duitse middenvelder raakte in Almelo geblesseerd aan zijn hak. Dean Huiberts keert na een schorsing terug in het elftal en ook Eliano Reijnders kan rekenen op een basisplaats. Pelle Clement begint op de bank. Slobodan Tedic maakt zijn rentree in de wedstrijdselectie. De Servische spits was ruim twee maanden uitgeschakeld door een klaplong.

Bluf en arrogantie

In de laatste 21 competitiewedstrijden tegen Ajax pakte PEC slechts drie keer een puntje. De achttien andere ontmoetingen gingen verloren. Konterman beseft dat het lastig zal worden om een goed resultaat te halen, maar wil in ieder geval dat zijn ploeg zich van zijn beste kant toont. "We moeten Zwolse bluf en arrogantie laten zien", vindt de coach. "Dat staat Zwolle ook bekend om. Gooi die schroom van je af, ga gewoon genieten en vrijuit spelen. Als we de bal niet hebben geven we wel bepaalde taken mee en moet er ook goed worden samengewerkt. Maar als we de bal niet hebben, zou ik zeggen: leef je uit."

Live op Radio Oost

PEC Zwolle-Ajax begint zondag om 16.45 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.