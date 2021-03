GGD'en in Overijssel maken zich op: straks 100.000 prikken per week

In de Expo Twente in Enschede wordt een XXL-vaccinatielocatie ingericht (Foto: RTV Oost)

De GGD IJsselland en Twente zijn over een paar weken op 'oorlogssterkte' in de strijd om het vaccineren. In Overijssel worden vanaf mei 100.000 prikken per week gezet. Er is één maar: de beloofde vaccins moeten wel allemaal op tijd geleverd worden.

Voor de zomer moeten alle inwoners van Overijssel, mits zij dat willen, ten minste één prik hebben gehad. Landelijk is het de bedoeling dat alle GGD'en in Nederland samen dit voorjaar 1,5 miljoen prikken per week gaan zetten. Voor Twente betekent dat 55.000 vaccins per week, in IJsselland gaat het om een aantal van 45.000.

Voldoende personeel vinden

"We hopen dat we per 1 mei op volle sterkte zijn", zegt Samantha Dinsbach van de GGD Twente. "De grootste uitdaging is het vinden van voldoende medisch personeel dat de prikken mag zetten." Voor de werving van geschoold personeel maakt de GGD gebruik van een speciaal uitzendbureau. "We zitten op schema, dus er is geen reden tot zorgen", zegt Dinsbach.

Ook in IJsselland wordt er volop naar extra personeel gekeken. De GGD is in gesprek met onder andere studenten en met huisartsorganisaties. "Opschalen zit niet alleen in het aantal locaties; dit valt of staat met het beschikken over voldoende bekwaam personeel. Het is hartverwarmend hoeveel mensen ons willen helpen met deze enorme klus", zegt Margreet Algera van de GGD IJsselland.

Nieuwe locaties

Zowel in Twente als IJsselland worden nieuwe vaccinatielocaties opgezet, om over een paar weken de enorme toeloop aan te kunnen. Zo wordt in de Expo Twente in Enschede een XXL-locatie ingericht, waar straks plek is voor twaalf tot vijftien vaccinatielijnen. Die locatie moet eind maart gereed zijn. "En er komt ook nog een locatie in Markelo en we starten met nog twee andere locaties in Twente", zegt Dinsbach.

De GGD in Twente wil dat alle inwoners binnen twintig minuten bij een vaccinatielocatie kunnen zijn. In IJsselland is die limiet gesteld op een half uur.

IJsselland telt straks vijf vaccinatielocaties: in Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen en Zwolle. In de regio Twente gaat het om zes locaties: in Enschede, Almelo, Oldenzaal, Markelo en nog twee nader bekend te maken locaties.

'Enorme versnelling maken'

Voor het tweede kwartaal staat de levering van miljoenen vaccins geleverd. Gisteren werd het Janssen-vaccin goedgekeurd. Het is het vierde coronavaccin dat door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is toegelaten, na de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca.

"Als alle vaccins geleverd worden zoals is toegezegd, dan kunnen we een enorme versnelling maken met het vaccineren", zegt Dinsbach van de GGD Twente. "Daarbij hopen we dat iedereen voor de zomer ten minste één prik heeft gehad."