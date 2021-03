Criminaliteit met WhatsApp-fraude klap toegebracht, 11 'geldezels' opgepakt in Twente

Uit het onderzoek van het cybercrimeteam is een groep van in totaal negentig geldezels in Twente in beeld gekomen. Door de recherche is een groot deel van deze verdachten de afgelopen tijd aangehouden en verhoord. Met de elf nieuwe aanhoudingen hebben alle aangiften tegen de negentig geldezels een vervolg gekregen. De komende tijd worden meer acties verwacht rondom de aanpak van geldezels in Nederland op basis van de informatie van het cybercrimeteam Oost Nederland.

Wat doet een geldezel?

De geldezel sluist al dan niet bewust geld door naar criminelen. Zo blijft de crimineel buiten het zicht van de politie. In 2020 is oplichting via WhatsApp enorm toegenomen. Onderzoeken naar cybercrime zijn lastig, er is veel onderzoek en informatie nodig om bij daders uit te komen.

Geldezels stellen rekening beschikbaar aan criminelen (Foto: Archief RTV Oost)

De gevolgen voor de geldezel zijn veelal ingrijpend. Ze maken zich schuldig aan witwassen. Als banken merken dat een rekening wordt gebruikt voor fraudeleuze transacties, doen zij aangifte bij de politie. Mensen die hun bankrekening laten misbruiken kunnen voor een lange periode geen leningen of rekeningen af sluiten bij een Nederlandse bank.

Jongeren geronseld

Met name jongeren worden geronseld om hun bankpas en pincode af te geven, met als smoes ‘snel geld verdienen’. Jongeren worden daar geronseld waar jongeren (online) zijn. Van de deze week aangehouden geldezels is een deel opgeroepen om zich later op zitting te verantwoorden en bij een deel volgt vervolgonderzoek.

Dat onderzoek wordt onder meer gedaan door het cybercrimeteam Oost-Nederland. Dat heeft vorig jaar veel inzichten gekregen in patronen en netwerken die zich bezighouden met Vriend-in-Noodfraude.

Zonder ezel lastig geld wegsluizen

Zo is er ook een beeld ontstaan van de geldezels. Door het aanhouden en verhoren van de geldezels vergroot de politie de kans om bij andere spelers in de netwerken te komen. Ook wordt het voor criminelen lastiger om geld weg te sluizen als er geen geldezels meer kunnen worden ingezet. Er wordt door de politie dan ook flink ingezet op preventie.

De politie geeft een aantal tips die even voor de hand liggend als effectief zijn: