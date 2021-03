Podcast De Keuze: hoe kies je in coronatijd je middelbare school?

De schooladviezen zijn gegeven en de meeste leerlingen uit groep 8 hebben inmiddels de keuze voor de middelbare school gemaakt. De enkeling die nog twijfelt heeft nog even om zich in te schrijven. Maar hoe maak je die keuze als 11- of 12-jarige middenin de coronapandemie? In de podcast De Keuze nemen we je mee in deze bijzondere tijd voor groep achters en hun keuze voor de toekomst.

Naar welke school ga je volgend jaar? Het is een vraag die veel kinderen uit groep 8 meer dan eens horen. En waar de keuze voor de ene leerling een spannend vraagstuk is, is deze voor de andere leerling al min of meer bepaald. Vrienden of familie gaan namelijk ook naar die ene school in de buurt.

Maar ook voor middelbare scholen gaat het aantrekken van nieuwe leerlingen anders dan ze gewend zijn. Om zich toch van hun beste kant te laten zien, trekken de middelbare scholen alles uit de kast. Online open dagen, hele klassen die voor een VIP-tour worden uitgenodigd, vloggende leerlingen en VR-tours. Maar is dat genoeg om leerlingen over de streep te trekken.

Normaal op school moest je alles voor half drie af hebben, nu had ik alles voor twaalf uur al af Milan over thuisonderwijs

In de RTV Oost postcastserie De Keuze praten we met leerlingen uit groep 8 en hun ouders en met docenten en mentoren. We luisteren mee als leerlingen hun schooladvies krijgen, zijn erbij als een school een online open dag houdt en volgen een groep leerlingen die als VIP's een tour door hun toekomstige school maken.

Aflevering 1 - Het advies

In de eerste aflevering hebben we het over het vreemde schooljaar dat kinderen uit groep 8 nu hebben. Het is in alle opzichten anders dan andere jaren; je vrienden veel minder zien, verkeersexamens die niet doorgaan, schoolkamp dat misschien wordt afgelast en thuisonderwijs. Milan uit Losser was door het thuisonderwijs een stuk sneller klaar. “Normaal op school moest je alles voor half drie af hebben, nu had ik alles voor twaalf uur al af. Dus dan had ik nog gewoon een goede middag.”

Maar de grootste teleurstelling voor de groep achters is dat de eindmusical misschien niet doorgaat. “We kunnen nog wel een alternatief bedenken, dat we het bijvoorbeeld opnemen, of twee keer uitvoeren", zegt Brent uit Deventer.

Advies via videogesprek

In plaats van op school, zit de 11-jarige Marel uit Oldenzaal met haar ouders aan de keukentafel om via een videogesprek haar eindadvies te krijgen. Haar juf heeft lovende woorden voor Marel. “Je hebt hartstikke hard gewerkt, en je hebt dit advies ontzettend verdiend.” Marel is blij, want dit wordt de eerste stap voor haar om juf te worden in het speciaal onderwijs. “Ik wil kinderen met een beperking ook de kans geven om gewoon onderwijs te krijgen.”

Dat de adviesgesprekken in coronatijd anders dan anders gaan, merkt ook juf Herma Lodeweges van de Hagepoort in Deventer. “Normaal is het een beetje een plechtig moment, en dat was via Teams ook net even weer anders." Herma pakte het in het begin te zakelijk aan, vond de intern begeleider. Het mocht allemaal wel wat spannender. "Ze zei: ‘je mag wel wat plechtiger doen’.” Dit en meer in aflevering 1 van De Keuze.

De Keuze is te beluisteren via: iTunes / Spotify / Stitcher / TuneIn / RSS. Abonneer je om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen.