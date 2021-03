Studenten Hogeschool Saxion krijgen mentale ondersteuning van coronacoaches

Uit een vragenlijst die binnen Saxion is uitgezet blijkt dat zes op de tien studenten aangeeft motivatieproblemen te hebben gerelateerd aan alle coronamaatregelen. "Dat komt natuurlijk door de afstand tot het onderwijs maar vooral door de afstand tot hun medestudenten. Ze missen de klas." vertelt Lotte Beernink, studentdecaan bij Hogeschool Saxion.

Digitale drempel

Sommige studenten vinden het volgens Beernink lastig om om hulp te vragen. Voor hen is de digitale drempel veel hoger dan wanneer ze gewoon het kantoor van de decaan binnen kunnen lopen. "Voor die studenten hopen we met dit project iets te kunnen betekenen."

Ouderejaarsstudenten

Ouderejaarsstudenten van de opleidingen Social Work en Toegepaste Psychologie worden hiervoor ingezet. "We hebben voor die studenten gekozen want zij hebben ervaring met coachingsgesprekken en ze kunnen signaleren en aanvoelen waar het misschien misgaat. We hopen dat de studenten die nu vastlopen denken: 'dat is een leeftijdsgenoot, misschien iemand die hetzelfde ervaart'."

De ouderejaarsstudenten moeten nog afstuderen en zijn dus niet gediplomeerd. Maar dat is volgens studentdecaan Beernink geen probleem. Zij spreekt zelfs van een win-winsituatie. "Zij kunnen toch ervaring opdoen waarbij ze nu in coronatijd geen passende stage kunnen vinden."

Hoe vinden die gesprekken dan plaats? Via Zoom, Google Meet of misschien FaceTime? Als het aan Beernink ligt kan dat gewoon in het echt. "Als beide studenten bijvoorbeeld uit dezelfde stad op hetzelfde dorp komen dan zou ik zeggen: ga wandelen of zoek een plek op waar je elkaar wel live kunt zien."