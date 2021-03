Regionale omroep wil door met investeren in journalisten

Helaas zijn er te weinig journalisten en verschraalt de lokale nieuwsvoorziening. Tijdelijke subsidies voor de versterking van de journalistiek bij regionale en lokale omroepen bewijzen echter dat die verschraling wel degelijk succesvol gestopt kan worden. Alle dorpen, steden en streken hebben recht op een journalist.

We willen graag dat dat zo blijft. Daarom vragen wij het toekomstig kabinet om structureel 150 journalisten extra voor de regionale en lokale omroepen. Zo bouwen we in tijden van nepnieuws en desinformatie aan een sterke en vooral betrouwbare publieke omroep. Dit doen we samen met elkaar en met landelijke en lokale omroepen: We brengen al het belangrijkste nieuws, bijzondere verhalen en essentieel onderzoek vanuit de eigen achtertuin tot aan de andere kant van de wereld.

In de video is te zien waar de regionale publieke omroep voor staat en wat we daarvoor nodig hebben.