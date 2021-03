Controle briefstemmen gestart: "Zitten bijzondere gevallen tussen"

"We komen enveloppen met bijzondere inhoud tegen", zegt Teun Oosterhold, coördinator briefstemproces in Enschede. "Zo hadden we net een enveloppe met daarin de naam van Mark Rutte uitgeknipt. Er stond: 'Mijn stem gaat naar Mark Rutte'. Tja, dat kunnen we niet goedkeuren."

Wij zien niet wat iemand gestemd heeft Teun Oosterhold, coördinator briefstemproces

De 70-plussers die per post mochten stemmen, kregen twee enveloppen: een envelop voor het stembiljet en een retourenvelop. De dichtgeplakte envelop waarin het stembiljet gaat, moet samen met de ondertekende stempas in de retourenvelop. Door het stembiljet in een aparte, gesloten envelop te stoppen en bij de stempas weg te houden, blijft het geheim wat de kiezer heeft gestemd.

Medewerker Twan Berning controleert de brieven en ontdekt de meest uiteenlopende fouten. "Sommige stempassen zijn geperforeerd, bij andere stempassen vraag ik mij af of ze wel echt zijn. Dat kunnen we controleren middels het watermerk."

Zo gaat de controle van de briefstemmen in z'n werk:

'Niet alle foutieve stemmen worden vandaag gefilterd'

"Wij zien vandaag niet wat iemand gestemd heeft", vervolgt Oosterhold. "We controleren enkel of er één stempas en één stembiljet in de enveloppe zit. Als dat op een goede manier het geval is, gaat het stembiljet in de gesloten enveloppe richting het telcentrum. Vanaf maandag worden ze meegenomen met het tellen."

Dat betekent dat ook dan nog fouten ontdekt kunnen worden. Als bijvoorbeeld iemand zijn of haar naam op het stembiljet zet, of een fout maakt met het inkleuren van een vakje, wordt de stem alsnog ongeldig verklaard.

Al met al gaat het bij de meeste ouderen gewoon goed. "Ik denk dat het vandaag bij zo'n 90 procent van de enveloppen die hier verwerkt wordt, gewoon goed gegaan is."