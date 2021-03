Burgemeester Van Veldhuizen begint weer in Enschede: "Gehoorschade door corona"

Van Veldhuizen raakte eind oktober besmet met het coronavirus. Zijn situatie verslechterde zo snel, dat hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis. "Ik was doodziek. 'Ik ga het niet alleen redden', zei ik tegen m’n vrouw", vertelt de Enschedese burgemeester in een uitgebreid gesprek met 1Twente Enschede, dat morgen wordt uitgezonden.

Herstel duurt maanden

In het ziekenhuis in Enschede ging Van Veldhuizens situatie verder achteruit. "Op een ochtend komen twee dokters aan m’n bed. 'Als het zo doorgaat, gaat u echt naar de intensive care', zeiden ze. Emotioneel wilde ik dat niet. Ik ben niet bang voor de dood, maar ik ben er ook niet klaar voor."

Het herstel van Van Veldhuizen duurde uiteindelijk maanden. In de tussentijd werden zijn taken overgenomen door Henk-Jan Meijer. "Dat vond ik moeilijk, het is wel mijn stad, hè", zegt Van Veldhuizen, al heeft hij ook lof voor zijn vervanger. "Het is ook wel weer een ontzettende luxe dat Henk-Jan Meijer er dan staat. Het gaat niet om mij, het gaat om de stad."

"Je lichaam laat je in de steek", zegt Van Veldhuizen:

Gehoorschade

De burgemeester, die zichzelf voor corona omschreef als 'fitte vijftiger', zegt blijvende gehoorschade over te hebben gehouden aan corona. "Ik heb een bril, ben kaal en dan ook nog een gehoorapparaat", aldus Van Veldhuizen, die zijn gehoorapparaat in Borne liet aanmeten. "Want ik wilde niet in Enschede te zien zijn."

De burgervader begint maandag weer deeltijd te werken. Komend najaar loopt zijn eerste termijn als burgemeester af. Eerder gaf hij al tegenover RTV Oost aan voor een tweede termijn te willen gaan. "Trek ik nog zes jaar? Die vraag heb ik me ook gesteld", zegt Van Veldhuizen. "De toekomst ken ik niet, maar ik ga er met vertrouwen in."