GA Eagles speelt gelijk tegen Cambuur, maar ziet De Graafschap periode pakken

Van Wonderen niet blij met een punt: "We wisten dat we moesten winnen"

Go Ahead Eagles is er vanavond niet in geslaagd het Bronzen Schild voor de derde periode in de wacht te slepen. In eigen huis werd er met 0-0 gelijkgespeeld tegen koploper SC Cambuur. Maar ook als Go Ahead Eagles wél had gewonnen, was de periodetitel naar De Graafschap gegaan. Op bezoek bij Telstar hielden De Superboeren het lang spannend, maar zegevierden ze in de slotminuten alsnog.

Wilde Go Ahead Eagles voor het eerst in twaalf jaar weer eens een periodetitel naar Deventer halen, dan moest er een resultaat behaald worden tegen de lijstaanvoerder en De Graafschap dus punten verspelen tegen Telstar. Zo simpel als het klinkt, was het natuurlijk niet. Cambuur was het eerste kwartier heer en meester en kreeg enkele prima kansen om de score te openen.

Kansen

Maar de al vaker bewierookte defensie van Go Ahead Eagles overleefde de Friese storm. De thuisploeg knokte zich vervolgens in de wedstrijd en werd gaandeweg de eerste helft steeds gevaarlijker. Mogelijkheden waren er voor Rabillard, Lucassen en Mulenga, maar ook Stevens, die een verleden heeft bij Go Ahead Eagles, hield zijn doel schoon.

Slordig

Waar het voor de rust attractief en meeslepend was, viel er na de theepauze een stuk minder te beleven. Zowel Go Ahead Eagles als Cambuur werd met de minuut slordiger. De wedstrijd bloedde langzaamaan dood en mocht er al een ploeg aanspraak maken op de volle buit, dan was het Cambuur. De bezoekers probeerden het via Hoedemakers en Oratmangoen, maar Gorter passeren is dit seizoen een schier onmogelijke opgave.

De Graafschap

Go Ahead Eagles en SC Cambuur hielden elkaar in evenwicht en bleven steken op 0-0. Voor de strijd om de derde periode maakte het allemaal weinig uit. De Graafschap kwam lange tijd niet verder dan 1-1, maar Van Heertum schoot de ploeg uit Doetinchem in de negentigste minuut alsnog langs Telstar. Doordat NAC Breda diep in blessuretijd de 3-2 maakte tegen Helmond Sport, eindigt Go Ahead Eagles niet als tweede, maar als derde in de periodestand.

Go Ahead Eagles - SC Cambuur 0-0

Arbiter: Van den Kerkhof

Geel: Brouwers, Kuipers; Schmidt

Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Beukema, Veldmate, Kuipers; Lucassen, Botos, Brouwers; Rabillard (Eersteling/87), Mulenga (Hendriks/72), Van Hoeven.

SC Cambuur: Stevens; Schmidt, Mac-Intosch, Schouten, Bangura; Oratmangoen (Ladan/78), Hoedemakers, Maulun; Antonia (Jacobs/60), Mühren, Korte.