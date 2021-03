Beukema: "Tijdens de wedstrijd zijn we niet echt met de periodetitel bezig geweest"

Sam Beukema kan leven met het doelpuntloze gelijkspel tegen SC Cambuur. Go Ahead Eagles had de derde periodetitel naar Deventer kunnen halen, maar was daarbij niet alleen afhankelijk van het eigen resultaat tegen de koploper. Want De Graafschap had alles in eigen hand.

"Ik vroeg aan onze keeperstrainer nog wel of hij het een beetje in de gaten wilde houden, maar tijdens de wedstrijd zijn we niet echt met de periodetitel bezig geweest", zegt Beukema na afloop van het duel in De Adelaarshorst. De Graafschap won weliswaar laat van Telstar (1-2), maar maakte dus geen fout. "Na de tijd hoor je dan dat De Graafschap in de laatste minuut gewonnen heeft, dan is het wel even stil in de kleedkamer."

Niet ontevreden

Toch houdt Beukema een redelijk gevoel over aan het treffen met de lijstaanvoerder. "Ik ben niet blij, maar ook niet ontevreden. We hebben met z'n allen negentig minuten lang geknokt tegen de beste elf van deze competitie. Ik denk dat het een duel was tussen de beste aanval en de beste defensie van de Keuken Kampioen Divisie. In de eerste helft kregen we nog wel wat kansjes, maar dan moet het ook een beetje meezitten. Dat was vandaag helaas niet het geval. Volgens mij mogen we wel tevreden zijn met een punt."

Bevestiging

Na twee zeges op rij tegen Cambuur (competitie en beker, red.) volgde nu dus een 0-0. "Als je twee keer wint en één keer gelijkspeelt tegen Cambuur, zegt dat wel wat over je elftal. Sommige spelers van Cambuur zeiden al: schandalig hoe jullie spelen. Maar dat is ontevredenheid van hun kant en een bevestiging dat wij het goed hebben gedaan", vervolgt de mandekker.

Interesse

"Persoonlijk zijn dit mooie meetmomenten, met de topscorer (Robert Mühren, red.) en de meest scorende aanval van de Eerste Divisie. Ik denk dat we wel zijn geslaagd voor die test", zegt Beukema, voor wie er Eredivisie-belangstelling zou zijn. "Voor mij? Dat weet ik oprecht niet. Natuurlijk weet je dat er elke wedstrijd scouts zitten, maar ik let er echt niet op wie er op de tribune zit. Het is leuk dat ze er vandaag zaten. Ze hebben een degelijke pot gezien van mij", aldus Beukema.