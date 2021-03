Pannenkoekenbakker Van Oostrum pijnigde Ajax met PEC in 1988: 4-1

De ingrediënten voor een stunt waren die betreffende midweekse avond aanwezig. Het was onrustig in Amsterdam. De Duitse trainer Kurt Linder werd - al na vijf duels - een dag voor het treffen in Zwolle ontslagen. "Het was een heel bijzondere wedstrijd, op een memorabele dag. Maar wat ik me vooral herinner, is dat wij een half uur lang van het kastje naar de muur werden getikt door Ajax", zegt hoofdrolspeler Van Oostrum. "Gelukkig werden er vele kansen gemist, waarna ze van ons de deksel op de neus kregen."

Twee treffers

Want PEC kwam na een klein uur spelen op voorsprong via Eddy Roos. "Ed was een huurling van Feyenoord, dus voor hem was het extra prettig om te scoren tegen Ajax. Het werd echter al heel snel 1-1 door Arnold Mühren. Daarna maakte ik zelf de 2-1. Ik wist bij de eerste paal een scherpe voorzet van Jerry Cooke binnen te volleren achter Menzo. Het was een mooie goal, en achteraf een belangrijke. Edwin van Ankeren zorgde voor de 3-1 en ik maakte zelf de 4-1. Een geweldige overwinning voor ons", vervolgt de aanvaller.

Unieke prestatie

Ondanks dat PEC wist te stunten tegen Ajax, ging het seizoen als een nachtkaars uit voor de Zwollenaren. "We degradeerden, alleen dat heb ik een beetje verdrongen", stelt Van Oostrum. "Het was dus geen heel bijzonder jaar. Maar de zege op Ajax is achteraf een unieke prestatie, want we hebben het er nu nog steeds over."

PEC in '88/89, met Michel van Oostrum (onderste rij, vierde van links) (Foto: ANP/Paul Vreeker)

"Als de wedstrijd voorbijkomt wordt er altijd wel wat aandacht aan besteed. Ondanks dat ik vind dat je niet te veel terug moet kijken naar het verleden, zijn dit natuurlijk wel unieke wedstrijden. Het is dan ook altijd leuk om de beelden weer terug te zien en erover te praten. En PEC heeft het nog steeds niet herhaald in een thuiswedstrijd."

Trainersloopbaan

In huize Van Oostrum is het ook bijna 33 jaar later nog steeds de bal die op één staat. En dat lag allesbehalve voor de hand. "Ik had nooit verwacht dat ik na mijn carrière trainer zou worden. Veel te veel stress en al die zeikende voetballers die komen zeuren. Maar ondertussen ben ik al 17 jaar trainer in het amateurvoetbal, onder meer bij Berkum, Dieze West en DETO. Dat doe ik met heel veel plezier."

Michel van Oostrum als trainer van DETO (Foto: Orange Pictures/Ron Jonker)

Pannenkoekenrestaurant

Naast het voetbal heeft Van Oostrum nog een andere liefde. "Drie jaar geleden ben ik een pannenkoekenrestaurant begonnen in Lelystad, waar ik inmiddels weer woonachtig ben. Maar door de coronaperikelen staat het letterlijk en figuurlijk op een heel laag pitje", aldus Van Oostrum, die te midden van alle kommer en kwel ter afsluiting nog wel een culinaire tip heeft voor de fijnproevers. "De pannenkoek met spek liep als een trein. Niet gek, want ik vind hem zelf ook heel lekker."

