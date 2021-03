Dames Het Ravijn zeker van play-offs, waterpoloheren lijden eerste nederlaag

In de eerste periode ging het nog gelijk op, maar daarna nam Het Ravijn het heft in handen. Halverwege stond het 3-6 en in het restant van de wedstrijd liep het team van trainer Wicher Diallo gestaag uit naar een ruime zege in Eindhoven: 7-14.

Swol 1894

Swol 1894 wacht nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen. Dat die er tegen koploper UZSC niet zou komen, was geen verrassing. De lijstaanvoerder uit Utrecht was met 25-5 veel te sterk voor Swol, dat op de hatelijke nul blijft steken en daarmee hekkensluiter is.

Eerste nederlaag Het Ravijn

De waterpoloheren van Het Ravijn hebben de eerste competitienederlaag van het seizoen geleden. In de topper tegen AZC gingen de Nijverdallers met 12-9 onderuit. Daardoor neemt AZC voorlopig de koppositie over in de eredivisie en daalt de ploeg van coach Ron Loos naar de vierde plek.