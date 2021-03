Wat is er aan de hand in coronabrandhaard Enter? Vijftig besmettingen rond basisschool

Vijftig besmettingen en tweehonderd preventieve testen. Dat is de score van een corona uitbraak rond basisschool De Talenter in Enter. Burgemeester Doret Tigchelaar noemt die aantallen in een videoboodschap aan de inwoners van Enter. "De uitbraak is groter geworden dan wij gehoopt hadden."

Vanachter een tafel in haar woonkamer richt burgemeester Tigchelaar het woord aan de inwoners van Enter. Het dorp in de gemeente Wierden is hard getroffen door corona. Vijftig besmettingen en tweehonderd preventieve testen als gevolg van het bron- en contactonderzoek van de GGD. "Dat is een grote zorg", aldus de burgemeester. "En die zorg richt echt op de gemeenschap in Enter."

Tigchelaar hoopt dat de inwoners zich meer dan ooit aan de coronaregels houden. "Zoek niet de rafelrandjes van de regels, maar blijf daar ver vandaan."

Nauw contact met GGD

De gemeente staat in nauw contact met de school en de GGD om de crisis, zoals de burgemeester het verwoordt, aan te pakken. Maar, zo geeft de burgemeester ook aan, kan dit alleen samen met de inwoners van Enter.

Ze roept daarom de inwoners op om met de minste symptomen al een test uit te laten voeren. "Het verraderlijke van deze brandhaard, want zo mogen wij die noemen, en dat is heel erg verdrietig, is dat we te maken hebben met de Britse variant. En die variant houdt in dat de kinderen in feite geen last hebben." Maar diezelfde kinderen zijn wel besmettelijk.

Fnuikend

Er zijn de afgelopen dagen al veel kinderen preventief getest in Enter en toen bleek het aantal positieve gevallen veel hoger te zijn dan verwacht. "En dat maakt hem fnuikend, zeer fnuikend", aldus de burgemeester.

Sportverenigingen liggen stil

Ondertussen is besloten dat alle activiteiten op sportpark De Krompatte, waar voetbalvereniging SV Enter speelt, tot en met vrijdag 19 maart stil komen te liggen vanwege de actuele situatie. Ook de tennisvereniging staakt de activiteiten voorlopig.