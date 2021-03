Bakis en Vloet bezorgen Heracles Almelo overwinning in Den Haag

Heracles Almelo heeft goede zaken gedaan in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal. In het Cars Jeans Stadion wist de formatie uit Almelo met 1-2 te zegevieren op bezoek bij ADO Den Haag.

Bij de Almeloërs mocht Sinan Bakis wederom aan de aftrap verschijnen. De Duitse spits kreeg andermaal de voorkeur in de punt van de aanval. Daarnaast werd de rechtsback-positie weer ingevuld door Noah Fadiga.

Licht overwicht Heracles

In Den Haag, waar het behoorlijk hard waaide, was het Heracles dat het sterkst uit de startblokken kwam en een licht overwicht had in de beginfase. Toch bleven grote kansen uit voor de bezoekers. Ook ADO, dat dit seizoen in eigen stadion nog altijd op de eerste zege wacht, wist weinig tot niets te creëren en daardoor was het vooral aftasten tussen beide ploegen.

El Khayati en Vloet

In het slot van de eerste helft stichtte de thuisploeg zowaar twee keer gevaar voor het Almelose doel, waarbij een inzet van Abdenasser El Khayati van de doellijn werd gehaald door Robin Pröpper. Direct daarna was Rai Vloet aan de overkant dicht bij de openingstreffer, maar de clubtopscorer kwam net niet tot een doelpoging.

Doelpunt Fadiga afgekeurd

Ook aan het begin van de tweede helft zocht Heracles nadrukkelijk de aanval en dat resulteerde in een grote kans voor Bakis, die van dichtbij doelman Martin Fraisl op zijn weg vond na goed voorbereidend werk van Vloet en Ismail Azzaoui. Enkele minuten later dacht Fadiga op aangeven van Delano Burgzorg de openingstreffer voor zijn rekening te nemen, maar na bestudering van de VAR bleek een Heracles-speler voorafgaand aan de treffer buitenspel te staan.

Fadiga pechvogel

De druiven waren even later extra zuur voor Fadiga. Vicente Besuijen kopte namens de gastheren op de paal waarna de rebound heel ongelukkig in eigen doel werd gewerkt door de Belgische rechtsback, 1-0.

Bakis en Vloet kantelen duel

De formatie van Frank Wormuth wist de rug snel te rechten door vijf minuten later op gelijke hoogte te komen. Azzaoui vond Bakis in de zestien en met een korte draai wist de Duitse spits van dichtbij voor de 1-1 te zorgen. Beide ploegen gingen in het vervolg op zoek naar de voorsprong, maar het was Heracles dat aan de goede kant van de score kwam. Met een kiezelhard afstandsschot wist Vloet doelman Fraisl, die niet bepaald vrijuit ging, te passeren: 1-2.

Drie punten

ADO ging met man en macht op zoek naar de gelijkmaker, maar na zes minuten blessuretijd wist Heracles uiteindelijk stand te houden en daardoor namen de bezoekers de drie punten mee naar Almelo. Door de zege stijgt Heracles naar de negende plek in de Eredivisie.

ADO Den Haag - Heracles Almelo 1-2

1-0 Fadiga (67/ed)

1-1 Bakis (72)

1-2 Vloet (83)

Arbiter: Martens

Geel: Familia-Castillo, Azzaoui, Vejinovic, Van Ewijk, Adekanye, Mokhtar, Kramer

ADO Den Haag: Fraisl; Van Ewijk, Amofa, Pinas, Familia-Castillo (Del Fabro/89); Vejinovic (Gomelt/63), El Khayati (Mokhtar/63), Goossens (Arweiler/81) Besuijen, Kramer, Kishna (Adekanye/63).

Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Rente, Pröpper, Quagliata; De la Torre (Knoester/90), Vloet, Schoofs; Azzaoui (Kiomourtzoglou/81), Bakis (Kutucu/81), Burgzorg.