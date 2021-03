FC Twente komt dramatische eerste helft niet te boven bij AZ

De eerste helft in het AFAS Stadion verliep uitermate teleurstellend voor de Twentse formatie. AZ was op alle fronten beter en gaf Twente geen moment om op adem te komen. Dat leidde al na vier minuten tot de verdiende voorsprong voor de thuisploeg. Myron Boadu was het eindstation van een vlotlopende Alkmaarse aanval: 1-0. Een kwartier later dook Queensy Menig ineens op voor het doel van Marco Bizot, maar de poging van de linksbuiten ging een halve meter over.

Dumic passeert Drommel

Halverwege de eerste helft zat AZ door toedoen van Dario Dumic op rozen. De Bosnische centrumverdediger wilde een gevaarlijke voorzet van Teun Koopmeiners onschadelijk maken, maar verslikte zich en werkte de bal ongelukkig in eigen doel: 2-0.

Drie eigen doelpunten

De gifbeker moest voor Twente helemaal leeg in de eerste helft, want ook Joël Drommel deelde mee in de malaise door een vrije trap van Koopmeiners in eigen doel te werken en zo stond er tien minuten voor rust een 3-0 stand op het scorebord in Alkmaar. Toch kwam Twente met enig geluk terug in de wedstrijd en wederom was het een speler die zijn eigen doelman passeerde. Albert Gudmundsson was onbedoeld verantwoordelijk voor de 3-1 ruststand.

Kansen Twente

Na rust kwamen de Twentse bezoekers, mede door de inbreng van Wout Brama, beter voor de dag. Dat leverde voldoende mogelijkheden op om de spanning helemaal terug te brengen, maar Danilo en Jesse Bosch hadden het vizier niet op scherp. Ook Tyronne Ebuehi ondernam een poging om tot scoren te komen door Bizot van afstand op de proef te stellen.

Slotakkoord Koopmeiners

Een kwartier voor tijd maakten de gastheren aan alle onzekerheid een einde door de beslissende 4-1 achter Drommel te schieten. Koopmeiners haalde de trekker over en dat was tevens het slotakkoord in Alkmaar. Ondanks de nederlaag blijft FC Twente achtste in de Eredivisie, maar voelt het wel de hete adem van Heracles Almelo in de nek, dat vandaag won bij ADO Den Haag en tot een punt is genaderd op de ranglijst.

AZ - FC Twente 4-1

1-0 Boadu (4)

2-0 Dumic (22/eigen doelpunt)

3-0 Drommel (35/eigen doelpunt)

3-1 Gudmundsson (40/eigen doelpunt)

4-1 Koopmeiners (78)

Arbiter: Blom

Geel: Dumic, Martins Indi, Zerrouki

AZ: Bizot; Svensson (Sugawara/84), Letschert, Martins Indi, Wijndal; Reijnders (Goudmijn/83), Gudmundsson (De Wit/67), T.Koopmeiners; Stengs, Boadu, Karlsson (Aboukhlal/82).

FC Twente: Drommel; Ebuehi, Dumic, Pierie, Oosterwolde; Roemeratoe (Brama/46), Bosch, Zerrouki (Ilic/74); Narsingh, Danilo, Menig (Abass/61).