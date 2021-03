Matchwinner Vloet ziet Heracles eindelijk winnen na achterstand: "Heel lekker"

Rai Vloet zorgde er zaterdagavond hoogstpersoonlijk voor dat Heracles Almelo drie punten overhield aan het uitduel bij ADO Den Haag (1-2). Vlak voor tijd vuurde de clubtopscorer zijn twaalfde van het seizoen binnen en dat betekende de beslissende 1-2 voor de Almeloërs. De middenvelder was in zijn nopjes met de drie punten én zijn winnende treffer.

"Dit is een heel lekker gevoel. We willen een reeks van drie overwinningen op rij bewerkstelligen en met de zege van vorige week erbij zijn we op de goede weg", glunderde hij na afloop.

Eerste zege na achterstand

Heracles toonde veerkracht door een achterstand om te buigen en in het voordeel te beslechten. Dat wisten de Heraclieden dit seizoen nog niet te realiseren. "Ik vond dat we ook goed uit de kleedkamer kwamen in de tweede helft. Dat voelden we ook in het veld. Ook die 1-0 achterstand bracht ons niet van de leg. We hielden rust en vertrouwen en uiteindelijk kwamen sterk terug", aldus Vloet.

"Stemmetjes zeiden: doen!"

Uiteindelijk schonk de aanvallende middenvelder zijn ploeg de punten met een ferme poeier. "Ik probeerde het voor rust al een keer van afstand en iedereen zei in de rust dat ik moest blijven proberen. Die bal kwam lekker voor mijn voeten en ik dacht niet na. Ik hoorde al die stemmetjes in mijn hoofd van: 'doen, doen, doen' en toen deed ik het ook", besloot Vloet.