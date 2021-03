Pijnlijke avond voor FC Twente en Drommel: "Vreselijk, ongekend"

"Vreselijk, ongekend", waren de veelzeggende woorden van Drommel na afloop. "Je begint heel slecht. Je hebt zelf geen bal aan de voeten gehad en hij ligt al in het netje. AZ speelt ons vierkant uit en we lopen alleen maar achter de bal aan."

Schuldbewust

De doelman was schuldbewust na zijn fout bij de 3-0, waarbij hij een inzet van Koopmeiners slechte verwerkte. "Het was gewoon een hele grote van mij en daar neem ik ook de verantwoording voor. Dramatisch gedaan en die neem ik op me. Het is voor mij de eerste echte fout van dit seizoen. Daar moet ik weer overheen en dat gaat zeker lukken."

Achter de feiten aan

"Je scoort voor rust nog wel de 3-1 en dan geeft dat nog een extraatje. We komen wel veel beter uit de kleedkamer, maar uiteindelijk was AZ vandaag de bovenliggende partij", vervolgt hij. "Het is niet erg dat je van AZ verliest, maar de manier waarop is het vooral. Er zat geen pit in en we verloren telkens de tweede bal. Zij hadden vaak een overtal met diep lopende spelers. Dan loop je achter de feiten aan."

Persoonlijk rond met PSV

PSV lijkt de volgende werkgever te worden van Drommel, die na dit seizoen FC Twente verlaat en zelf al rond is met de Eindhovenaren. Toch wil hij daar nog niet mee bezig zijn. "Natuurlijk speelt het mee, maar je probeert daar niet de hele tijd aan te denken. Je wilt je focussen op Twente en een goede wedstrijd neerzetten. Natuurlijk hoor je veel in de media, maar daar moet je mee omgaan."

Clubs aan zet

"De clubs (FC Twente en PSV, red.) moeten er nu zelf uitkomen", vertelt de sluitpost over zijn beoogde transfer. "Zij moeten bepalen voor welk bedrag ik mag gaan. Ik heb geduld en we hebben nog negen wedstrijden te gaan. Ik wil hier nog vol gas gaan", aldus Drommel.