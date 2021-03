Journalist en fenomeen Igor Cornelissen (85) overleden

Journalist, schrijver maar ook jeneverdrinker en pijproker: Zwollenaar Igor Cornelissen was het allemaal. Onlangs is hij, geheel onverwachts, overleden. Cornelissen werd 85 jaar.

Cornelissen werd geboren in 1935 in Zwolle. Hij stond bekend als een veelschrijver die de pen makkelijk ter hand nam schrijft de NOS. Cornelissen kwam uit een Joods/ Christelijk gezin. Al op jonge leeftijd verdiepte hij zich in Joodse tradities en ontwikkelde een voorliefde voor het socialisme. Veel van zijn latere werk ging dan ook over deze onderwerpen.

Vanuit Overijssel de wereld in

In de jaren '50 begon hij als regiocorrespondent Deventer voor het PvdA-blad Het Vrije Volk. Na twee jaar vertrok hij naar Amsterdam en begon aan de studie politieke en sociale wetenschappen. Tijdens zijn studie kwam hij in aanraking met het communisme en socialisme. Na enige tijd sloot hij zich aan bij een afsplitsing van het communisme, het trotskisme. Na een aantal jaren brak hij met de stroming. Naar eigen zeggen omdat hij nooit echt geaccepteerd was.

Zijn studie maakte hij niet af en Cornelissen werd weer journalist. Dit keer voor Vrij Nederland, waar hij 35 jaar voor zou blijven schrijven. Hij maakte in die tijd veel reizen naar Oost-Europa en schreef daar ook vele verhalen over. Ook bracht hij meerdere biografieën uit. De beschrijvingen van CPN-leider Paul de Groot, historicus en dichter Jaap Meijer (vader van Ischa Meijer) en socialistische verzetsstrijder Joop Zwart zijn daarvan de bekendste.

Terug naar Zwolle

In de jaren '80 keerde Cornelissen terug naar Zwolle, waar hij in het huis van zijn moeder ging wonen. Hij schreef er het eerste deel van zijn biografie, Van Zwolle tot Brest-Litowsk. Cornelissen werd vanaf dat moment een steeds groter fenomeen. Vrijwel dagelijks fietste hij naar het café waar hij jenever dronk en zijn pijp rookte. Meer dan eens ging hij daarbij in gesprek met andere cafébezoekers.

Dan maar zonder fiets

In de jaren '90 bracht hij het tweede deel van zijn biografie uit, wat groot en deels over zijn tijd bij Vrij Nederland ging. Naast vele anekdotes haalde hij hard uit naar hoofdredacteuren Rinus Ferdinandusse en Joop van Tijn. Hij omschreef de het weekblad als een journalistiek wespennest. Het leverde een flinke deuk op in de reputatie van Van Tijn, die jarenlang de beste journalist van Nederland werd genoemd. Nadat hij bij Vrij Nederland was vertrokken, schreef hij nog regelmatig columns voor Het Parool.

Een aantal jaren geleden kwam Cornelissen lelijk ten val na een avondbezoek aan het café. Hij besloot het vanaf dat moment wat rustiger aan te gaan doen en in het vervolg niet meer op de fiets naar het café te gaan.

In augustus vorig jaar bracht hij het vijfde deel van zijn memoires uit, getiteld Mijn opa rookte een pijp. Hij kondigde toen al aan dat het zijn laatste grote werk zou zijn. Toch bleef hij schrijven, vrijdag publiceerde hij op Twitter nog een verhaal over zijn ervaringen met de Provo-beweging.

Igor Cornelissen is 85 jaar geworden.