School in Enter gewoon open ondanks grote corona-uitbraak, Zwolse school sluit wel de deuren

Volgens Schuurman is de keus aan de ouders in Enter of zij hun kind laten testen. "Of je laat je testen en als die test negatief is mag je na vijf dagen weer naar school. Doe je dat niet dan kun je na tien dagen weer naar school. Ouders zijn vrij in die keuze." Binnen de school is wel gesproken over een mogelijke sluiting maar een echte overweging is dat niet geweest. "We hebben daar ook contact over gezocht met de GGD. Twee keer per dag heeft de directeur van de school contact gehad met de GGD om te overleggen wat wenselijk is om te doen"

School in Enter gaat morgen gewoon weer open:

Onrust in Enter

Het besluit staat in contrast met de oproep van burgemeester Doret Tigchelaar van de gemeente Wierden. Zij riep inwoners van Enter op elkaar de komende tijd vooral niet op te zoeken. "Zoek niet de rafelrandjes van de regels op, maar blijf daar ver vandaan", aldus de burgemeester gisteren. Alle activiteiten op sportpark De Krompatte, waar voetbalvereniging SV Enter speelt, liggen tot en met vrijdag 19 maart stil vanwege de actuele situatie. Ook de tennisvereniging staakt de activiteiten voorlopig.

De directeur van de school had twee keer per dag contact met de GGD Mirrelle Schuurman, voorzitter College van Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand

De besmettingen in Enter leiden tot onrust in het dorp. Dat is ook de reden dat de burgemeester gisteren in een videoboodschap het woord richtte aan de inwoners van Enter.

Volgens burgemeester Tigchelaar moeten de inwoners elkaar niet opzoeken:

In Enter ontstond op De Talenter een coronabrandhaard nadat duidelijk werd dat kinderen uit een gezin besmet waren. Die kinderen verspreidden daarna het virus op school. Het werd al snel duidelijk dat er sprake was van een cluster. Daarna is er volgens Schuurman 'snel en accuraat' gehandeld om het aantal besmettingen zo beperkt mogelijk te houden.

Overijsselse scholen in quarantaine

Ook op andere scholen in Overijssel worden klassen naar huis gestuurd vanwege één of meerdere coronabesmettingen onder leerlingen, of zelfs gesloten. De Ridder Jorisschool in Zwolle geeft komende week afstandsonderwijs omdat meerdere leerkrachten binnen de school besmet zijn geraakt met het coronavirus. Ook een leerling is besmet. "Een jaar lang hebben we geen enkele besmetting gehad", zegt schoolleider Daniëlle Wessels." Zij geeft aan dat de school door te sluiten haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

Twee groepen van basisschool 't Oldhof in Borne gaan in quarantaine. Ook basisschool de Vonder in Borne houdt leerlingen thuis vanwege coronabesmettingen op de school.

In Zwolle zijn in ieder geval twee klassen van basisschool Het Festival in quarantaine gezet vanwege één of meerdere coronabesmettingen binnen de school.

Op het moment zelf moet je handelen Mirrelle Schuurman, voorzitter College van Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand

Mirelle Schuurman, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand stelt dat De Talenter in Enter er alles aan gedaan heeft om de corona-uitbraak zo klein mogelijk te houden. "We waren hier op voorbereid maar op het moment zelf moet je handelen. En de regel is dan dat wanneer er ook maar één besmetting is, gaat de hele groep in quarantaine." Daar is volgens Schuurman goed over nagedacht door de school en ook goed over gecommuniceerd met de ouders.

Britse Variant

Andere groepen binnen de school bleven binnen de eigen ruimte. Opstellingen in de klas waren aangepast om verspreiding van corona te voorkomen. Maar dat is, gezien het grote aantal besmettingen dat is terug te voeren naar de school, niet voldoende gelukt. "Ik ben geen arts of deskundige op dat gebied maar ik verwacht dat het te maken heeft met de besmettelijkheid van de Britse variant."

Burgemeester Tigchelaar van Wierden kondigt ook extra maatregelen aan rond de verkiezingen van 17 maart, waarvoor ook al maandag en dinsdag stemmen uitgebracht kunnen worden. "We zullen extra aandacht besteden aan de enige locatie in Enter die morgen open is. We hebben het binnen helemaal veilig ingericht maar zullen er ook voor zorgen dat er buiten geen samenscholing zal zijn."

Het is iets onvoorspelbaars, dat hebben we het afgelopen jaar wel gezien Burgemeester Doret Tigchelaar van Wierden

Of er nog meer besmettingen in Enter zullen volgen durft de burgemeester niet zeggen. "Het is iets onvoorspelbaars, dat hebben we het afgelopen jaar wel gezien. En nu met de Britse variant zeker." Ze hoopt met de oproep die ze gisteren gedaan heeft dat er snel een dalende lijn zal worden ingezet. "Dat verwacht ik ook."