Demissionair minister Schouten bezoekt vandaag Hardenbergs platteland

Demissionair minister Schouten komt vandaag naar de gemeente Hardenberg voor een werkbezoek. Wethouder Alwin te Rietstap ontvangt haar. "Het Vechtdal en Zwolle zijn regio's die groeien en in ontwikkeling zijn. Ik ben blij dat ik het belang van de regio in Den Haag onder de aandacht kan brengen."

De minister begint op landgoed Vilsteren, vertelt Te Rietstap. "Daar praten we in het bezoekerscentrum over de ontwikkeling en mogelijkheden voor bedrijven in onze regio, het vestigingsklimaat en het belang van goede voorzieningen."

Actief ondernemen

"Maar het gaat ook over de leefbaarheid en het belang van het platteland. Over zogenaamde eco-diensten, diensten die een landgoedbeheerder of een boer doet voor de leefomgeving en daarvoor betaald krijgt."

Schouten wordt daarover geïnformeerd door landgoedeigenaar Liesbeth Cremers. "Wij willen laten zien dat we hier in Oost-Nederland actief ondernemen."

'Niet alleen verkiezingstour'

Alwin te Rietstap is zelf kandidaat Tweede Kamerlid voor de partij van Schouten, de ChristenUnie. "Natuurlijk wil ze de regionale kandidaten een hart onder de riem steken, maar dit is niet alleen een verkiezingstour, dit bezoek is goed voor iedereen in onze regio."

Na het bezoek aan het landgoed gaat Schouten naar een boer die ook streekproducten verkoopt, iets waar de landbouwminister groot voorstander van is. Op het erf wordt een boom geplant.