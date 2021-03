Landstede Hammers thuis simpel langs Den Helder Suns

In het begin was het een spannend duel in Zwolle. Na het eerste kwart stonden de bezoekers een punt voor: 21-22. Bij rust had Landstede een voorsprong van vier punten te pakken: 39-35. In het derde kwart liep die voorsprong uit naar twaalf (63-51) en uiteindelijk werd het dus een ruime zege voor de Zwolse ploeg. Kijk hier het duel terug:

Elite A

In de Elite A spelen de zes ploegen een volledige competitie. Daarin zijn de duels van de reguliere competitie meegenomen in de stand. Ze spelen voor een goede uitgangspositie in de play-offs. Daarin voegen de twee ploegen die op de bovenste twee plekken eindigden in Elite B zich bij de zes van Elite A.