Dean Huiberts: "Het plan was om Ajax te irriteren, zoals Getafe"

Middenvelder Dean Huiberts zag dat PEC Zwolle vanmiddag kansloos was tegen Ajax. In eigen huis verloor de ploeg met 2-0. Huiberts zag zijn ploeg in het begin de afspraken nog wel nakomen.

"Het plan was om ze echt een beetje te irriteren, uit hun spel te halen, zoals een paar jaar geleden toen ze tegen Getafe speelden. Ik denk dat dat het eerste kwartier wel lukte, ons eigen spel ook nog wel een beetje konden spelen. Maar dan krijg je die 1-0 tegen en ook snel de 2-0 en de tweede helft hebben we eigenlijk alleen maar tegengehouden. Dus het is klote, maar we moeten door."

Veel kwaliteit

Huiberts was onder de indruk van Ajax. "Ze hebben echt veel kwaliteit. Ze hebben echt hele goede spelers. Misschien zijn we er wel één á twee keer goed uitgekomen met Buitink, Manuel en Misidjan. Dat moesten we dan misschien beter uitspelen. Dan komen ze wel, maar dan zetten ze aan en hebben ze echt genoeg kwaliteit om dat uit te buiten en toen ging het wel snel.

Krijg het lazarus

Huiberts pakte zijn zesde gele kaart van het seizoen. "Ik was op een gegeven moment wel klaar met dat gedribbel, ik dacht hier krijg je hem. Ik was de vorige wedstrijd al geschorst, maar op een gegeven moment wordt het bij mij een beetje zwart voor de ogen en dan denk ik, krijg het lazarus."

Alles in eigen hand

PEC is dertiende en zag de voorsprong op nummer zestien (nacompetitieplek) Willem II slinken tot vijf punten. Veilig is de ploeg dus nog allerminst. Huiberts beseft dat Zwolle aan de bak moet. "We hebben alles in eigen hand. Dat begint aankomende wedstrijd tegen VVV. Daar moeten we gewoon echt vol gas geven en de punten gaan halen. Dat weten we zelf donders goed. We kunnen er alleen zelf nog wat moois van maken en dat we niet naar beneden hoeven te kijken."