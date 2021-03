Twentse 'Godfather' Simo D. gaat praten met recherche

De zelfbenoemde Twentse 'Godfather' Simo D. gaat praten met de recherche. Dat is vandaag duidelijk geworden op een eerste openbare rechtszitting tegen hem. Simo wordt verdacht van het geven van zeker vijf moordopdrachten in Twente en Gronau in 2017.

De man die door justitie wordt gezien als enorm wraakzuchtig en bloeddorstig, was zelf niet op de rechtszitting. Ook zijn nieuwe raadsman, de landelijk bekende advocaat Stijn Franken, liet verstek gaan. Die heeft zich nog onvoldoende kunnen inlezen in het dikke politiedossier.

Meerdere moordopdrachten

Simo wordt verdacht van meerdere moordopdrachten. Vanuit de Duitse cel, waar hij vastzat voor internationale drugshandel, zou hij met binnengesmokkelde mobieltjes de opdrachten hebben verstrekt. Dat deed hij vaak onder de alias 'GF', wat staat voor Godfather.

Een kapper werd in de fik gestoken, een man uit Gronau beschoten, panden in Enschede onder vuur genomen met machinegeweren en een huis in Almelo in brand gezet. Twee van de uitvoerders zitten gevangenisstraffen uit van een kwart eeuw.

Mobieltjes gekraakt

Overigens zijn enkele van Simo's mobieltjes onlangs gekraakt door experts, waardoor de inhoud leesbaar is geworden. Welke berichten er in staan, is nog niet bekend.

De drugscrimineel is in de Duitse cel al eens verhoord door de Nederlandse recherche, maar toen wilde hij niet op de zaken ingaan. "Ik weet daar niets van." Of hij nu wel meer los gaat laten, moet blijken.

Psychisch onderzoek

Justitie wil graag inzage krijgen in Simo's psyche en hem daarom laten opnemen in het Pieter Baan Centrum. Dat verzoek is om onbekende reden onlangs afgewezen door de onderzoeksrechter. Mogelijk komt eenzelfde verzoek later in het strafproces nog terug.

Rechterhand

Vandaag werd ook bekend dat justitie graag tegelijkertijd het strafproces tegen Simo's vermeend rechterhand wil voeren. Die man, met de bijnaam Vin, zit nu nog vast in Duitsland voor drugshandel. Het Nederlandse OM wil hem graag nog voor de zomer hier krijgen. "Het is een kwestie van weken c.q. maanden", aldus de officier van justitie.

Moordmakelaar

Volgens het OM was Vin de 'moneymaker' van Simo's drugsbende. Hij zou gezorgd hebben dat er op het darkweb drugs kon worden verkocht en dat de groep beschikking kreeg over encryptietelefoons. Daarnaast zou Vin de rol hebben gespeeld van moordmakelaar, door Simo's moordopdrachten onder te brengen bij huurlingen.

Over drie maanden is er een volgende rechtszitting. Justitie hoopt dan het onderzoek grotendeels afgerond te hebben.