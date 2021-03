Is 'piping' de oorzaak van schade aan huizen langs probleemkanaal Almelo-De Haandrik?

Ingenieurs van het gerenommeerde onderzoeksbureau Deltares en van de onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO deden van maart 2019 tot maart 2020 onderzoek naar de problemen rond het kanaal. Bijna vierhonderd gezinnen kampen met verzakte huizen, scheuren in muren en ondergelopen kelders. De conclusie was een forse teleurstelling voor de bewoners; het merendeel van de schade zou niet zijn veroorzaakt door de werkzaamheden aan het kanaal.

Wegstromend zand

Naar piping, waarbij zand wordt weggenomen door grondwaterstroming, was geen onderzoek gedaan. Stefan van Baars, hoogleraar geotechniek, deed op eigen initiatief onderzoek naar de schade langs het probleemkanaal. In februari publiceerde hij zijn tweede onderzoekresultaten; piping is volgens hem de belangrijkste oorzaak van de schade aan de huizen.

"Na twee informatiesessies eerder deze maand met Stefan van Baars, waarvan één met Deltares, is duidelijk geworden dat beide partijen het niet eens kunnen worden over de hoofdoorzaak van de schade", licht Veltmeijer toe. Hij is behalve fractievoorzitter van de PVV in Provinciale Staten ook fractievoorzitter van de PVV in de gemeenteraad van Twenterand. "Volgens Van Baars is er sprake van piping in het gebied en volgens Deltares niet. Het is dus essentieel dat hier antwoord op komt."

'Snel onafhankelijk onderzoek'

Volgens Veltmeijer heeft Deltares gezegd dat vervolgonderzoek naar piping meer duidelijkheid kan geven. "Wij willen dan ook zo spoedig mogelijk een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheid van piping in het gebied kanaal Almelo-De Haandrik. Van gedeputeerde Bert Boerman willen wij uiterlijk op 24 maart weten hoe, wanneer en door welke onafhankelijke partij dit onderzoek kan worden verricht."

Schaderapporten teleurstellend

Verschillende bewoners van het probleemgebied hebben inmiddels een schade-expert over de vloer gehad. Veltmeijer staat in nauw contact met een aantal bewoners. Zij hebben hem inzage gegeven in de rapporten. "Het lijkt wel nattevingerwerk. De zogenaamde experts lijken niet verder te hebben gekeken dan hun neus lang is. Met het rapport van Deltares in de hand hebben ze met het blote oog naar de schades gekeken om vervolgens de bevestiging van de oorzaken van de schades te zoeken in de conclusies van Deltares, lees de provincie."

Gestutte woningen zouden met een lik verf, wat kit en het optrekken van de vloer weer volledig hersteld zijn. (Foto: RTV Oost)

Het valt Veltmeijer op dat de schade-experts niet of nauwelijks hebben gekeken naar de funderingen onder de woningen. "Gestutte huizen kunnen met een paar likjes verf, wat kit en zo nu en dan een vloer optrekken weer helemaal in orde zijn. Waanzin, zoals het voor de mensen ook niet te verteren is dat de schade die optreedt na de schade-opname niet meetelt bij een eventuele schadevergoeding."

De huidige gang van zaken stemt hem somber. "Het eerste rapport waarbij de schade volledig wordt toegeschreven aan de werkzaamheden aan het kanaal moeten wij nog tegenkomen. De mensen zijn boos, teleurgesteld en ten einde raad. Er lijkt geen einde aan te komen. Onafhankelijk onderzoek naar piping kan meer duidelijkheid geven."