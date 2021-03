Doe Normaal: de beginjaren van Normaal voelen als een cultuurshock

Bennie Jolink was beeldend kunstenaar voordat hij de band oprichtte. Het leven van subsidies stond hem tegen, dus werd hij grafisch ontwerper. "Ik wilde alleen niet werken voor grote kapitalistische bedrijven, dus er bleef maar weinig werk over." Waarop hij docent werd, een beroep dat hem goed paste en dat hij leuk vond.

Toch strandde die carrière. Hij deed een nieuwe tekenstudie voor het lesgeven, maar daar kreeg hij veel ruzie en was er al snel klaar mee. "Weg met al die troep, weg met de beeldende kunst. Ook weg met het lesgeven, hoe leuk ik dat ook vond."

Het contract voor een try-out in Haaksbergen, enkele weken voor de grote doorbraak in Lochem. (Foto: Anhangerschap Normaal)

Popfestival Lochem

Toen Bennie drummer Jan Manschot ontmoette, was de band Normaal geboren. Jan Kolkman kwam erbij en al snel traden ze op in kleine zaaltjes en deden try-outs. Het popfestival in Lochem was hun grote doorbraak.

Het doet Willem Terhorst nog altijd zeer dat hij toen niet op dat podium stond. Hij stond vooraan in het publiek. "Ik had gehoord dat de jongens in het dialect zouden zingen. Dat moest ik zien, ik was echt razend trots."

