Programma: Volleybalsters, waterpolomannen en Jolly Jumpers twee keer in actie

Betaald voetbal

In de Eredivisie speelt FC Twente op vrijdagavond. Het gaat dan op bezoek bij sc Heerenveen. Zondag speelt PEC Zwolle het lunchduel tegen VVV-Venlo en Heracles Almelo krijgt later op de dag Sparta Rotterdam op bezoek. Het is de laatste speelronde voor de interlandonderbreking. In de Keuken Kampioen Divisie speelt Go Ahead Eagles vrijdagavond het thuisduel met FC Dordrecht.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen zijn de beslissingen voor de plaatsen in de play-offs al gevallen. Er staan eerst nog twee rondes op het programma in de reguliere competitie. Zondag krijgt FC Twente VV Alkmaar op bezoek en PEC Zwolle gaat naar Friesland voor het duel bij Heerenveen.

Basketbal

De mannen van Landstede Hammers begonnen afgelopen weekend aan Elite A van de Basketball League met een zege op Den Helder Suns. Zaterdag is Heroes de volgende tegenstander. In de Elite A spelen de zes clubs, die al zeker zijn van de play-offs, voor een uitgangspositie in die play-offs. De vrouwen van Jolly Jumpers zijn ook dicht bij plaatsing voor de play-offs. Deze week kan dat definitief zijn. Het speelt woensdag tegen koploper Batouwe en zondag tegen Triple Threat.

Volleybal

In de kampioenspoule bij de vrouwen werden de duels van afgelopen weekend afgelast en die worden woensdag en donderdag ingehaald. Koploper Apollo 8 speelt de topper tegen Sliedrecht Sport en Zwolle gaat naar Sneek. Zaterdag staan de twee Overijsselse clubs in Zwolle tegenover elkaar. De nummers één en twee in de eindstand spelen in een finale om de landstitel. In de degradatiepoule spelen Set-Up'65 en Eurosped zaterdag ook tegen elkaar.

Waterpolo

De mannen van Het Ravijn spelen ook twee keer. Zaterdag staat de topper tegen De Zaan op het programma en zondag komt PSV naar Nijverdal. De vrouwen zijn al zeker van de play-offs en spelen zaterdag het voorlaatste duel tegen De Zaan. Hekkensluiter Swol is vrij.