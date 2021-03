Ophef om tweets Saxion-docent over Wilders en Baudet, Wilders reageert

Saxion-docent Harrie Kiekebosch uit Raalte is op zijn vingers getikt over zijn Twittergedrag. De afgelopen dagen plaatste hij berichten over politici Geert Wilders en Thierry Baudet, waar vervolgens ophef over ontstond. "Saxion keurt deze uitspraken af", aldus een woordvoerder van de hogeschool. Ook volgt er een gesprek tussen Kiekebosch en de directie van Saxion.

In zijn tweets stelde Kiekebosch, die op Hogeschool Saxion studenten begeleidt en coacht en meewerkt aan onderzoeken van de hogeschool, voor om de bewaking van de PVV-leider op te heffen. Over de bijdrage van cabaretier Martijn Koning over Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet in de RTL-talkshow Jinek zei de Saxion-docent: "Je kunt toch niet te ver gaan met dit soort minderwaardige mensen? Niet te ver gaan is juist het gevaar."

'Vrijheid van meningsuiting'

In een reactie laat Saxion weten de uitspraken te betreuren. "De uitspraken zijn gedaan op persoonlijke titel, maar medewerkers moeten beseffen dat dit kan worden vermengd met Saxion", vertelt een woordvoerder.

"We keuren deze uitspraken dan ook af, ondanks dat we voor vrijheid van meningsuiting zijn." Dit zal Kiekebosch ook duidelijk worden gemaakt in een gesprek met de directeur. Harrie Kiekebosch heeft aangegeven niet te willen reageren.

Geert Wilders heeft via twitter zijn afschuw uitgesproken over de tweets van Kiekebosch.

Vizier op Links

Vizier op Links strijdt naar eigen zeggen tegen 'activistisch links in de media, het onderwijs, de rechtspraak, overheid en het bedrijfsleven'. "Wij zetten ons in om deze hegemonie te ontmaskeren en te doorbreken en ontzien daarbij niemand. Rechters, studenten, officieren, ambtenaren, docenten, journalisten, politici, bestuurders, vakbondsleden en alle overige maatschappelijke bloedgroepen", schrijft de organisatie op haar website.

De 'aanhangers' zijn verzameld in een Telegram-groep en op social media. Daar worden de contactgegevens van Kiekebosch gedeeld en wordt er 'veelal vanaf anonieme accounts' gereageerd om de tweets.

Hoewel Verzet op Links 'linkse activisten ontmaskert', willen de mensen achter de organisatie in de anonimiteit blijven. 'Wie is Verzet op Links? Daar doen we nooit uitspraken over', staat op de website van de organisatie.