Arbiter Oostrom leidt zondag duel PEC Zwolle tegen VVV-Venlo

Ingmar Oostrom heeft zondag de leiding over het belangrijke duel in de onderste regionen van de Eredivisie tussen PEC Zwolle en VVV-Venlo. De wedstijd begint die middag om 12.15 uur.

FC Twente opent vrijdag speelronde 27 in de Eredivisie bij Heerenveen en dat duel wordt gefloten door Martin van den Kerkhof. De aftrap is om 20.00 uur. Siemen Mulder is zondag de leidsman bij de wedstrijd van Heracles tegen Sparta Rotterdam en hij fluit om 16.45 uur voor het begin. Dit is het volledige programma en de stand in de Eredivisie.

Go Ahead Eagles

In de Keuken Kampioen Divisie speelt Go Ahead Eagles vrijdag om 20.00 uur in eigen huis tegen FC Dordrecht en dat duel wordt gefloten door Clay Ruperti. Bekijk hier het volledige programma en de stand in de 1e divisie.

Overijsselaars

Björn Kuipers uit Oldenzaal fluit zaterdag Fortuna Sittard - FC Utrecht en Bas Nijhuis uit Enschede is de VAR bij Ajax - ADO Den Haag.