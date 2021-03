Onderwijsbond bezorgd over groeiend aantal besmettingen op school: "Maak tempo met sneltesten"

"Kinderen worden misschien niet heel ziek van het virus, maar kunnen het wel verspreiden. Dat zorgt ervoor dat schoolpersoneel zich toch zorgen maakt", legt Ter Harmsel uit. De AOB ziet een oplossing in het sneltesten van kinderen en vaccineren. "Zo kan het onderwijs op een zo veilig mogelijke manier plaatsvinden in de scholen."

Scholen gaan verschillend om met de besmettingen. Zo is basisschool De Talenter in Enter gewoon open, terwijl De Ridder Jorisschool in Zwolle wel dicht blijft. Die verschillen hebben volgens Ter Harmsel te maken met hoe de besmettingen verspreid zijn in de school. "In principe is het zo dat als er in klas een besmetting is, de hele klas thuisblijft. Als het door broertjes en zusjes verspreid wordt over de hele school, dan moet de hele school dicht."

"We zouden graag zien dat sneltesten snel geregeld worden", aldus de onderwijsbond:

'Veel vragen'

Door de besmettingen hebben de leraren te maken met extra uitdagingen; vooral de combinatie tussen het digitaal en fysiek les geven is een lastige. "Hoe moet het verder als de helft van de klas thuis zit en de andere helft op school? Hoe moeten ouders wat regelen op hun werk?"

"Dat zijn de vraagstukken waar we mee bezig zijn. Het is heel lastig, want dat vraagt veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen van personeel in de klassen en directies om dat voor elkaar te krijgen. En dat is moeilijk."