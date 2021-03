Tommy Stroot neemt Lynn Wilms mee naar VfL Wolfsburg

Lynn Wilms speelt komend seizoen voor VfL Wolfsburg, een grootmacht in het vrouwenvoetbal. De verdediger komt over van FC Twente en gaat daarmee coach Tommy Stroot achterna, die in de zomer terugkeert naar zijn vaderland.

Wilms werd bij Twente international. "Ik wil FC Twente bedanken voor afgelopen seizoenen waarin ik mij heb kunnen ontwikkelen als voetbalster, maar ook als persoon. Ik had drie jaar geleden geen betere stap kunnen maken en daar ben ik FC Twente dankbaar voor. Deze transfer naar VfL Wolfsburg is een geweldige stap en ik ben heel blij dat ik die kan maken. Dit is waar ik elke dag keihard voor werk. Met FC Twente Vrouwen ben ik zeker nog niet klaar, we hebben dit seizoen nog veel om voor te spelen. Ik zal er alles aan doen om prijzen te pakken, zodat er nog mooie herinneren bij komen die wij samen gaan maken."

Heel trots

Technisch manager René Roord: "We zijn er heel trots op dat Lynn deze stap gaat maken. In de zomer van 2018 kwam Lynn als een redelijk onbekende speelster bij FC Twente binnen en zij heeft zich de laatste jaren bij ons kunnen ontwikkelen tot Oranje-international, met deze transfer als gevolg. Dit past helemaal in de visie van FC Twente Vrouwen. Wij wensen Lynn heel veel succes in het vervolg van haar carrière en hopen de komende maanden met haar op een heel mooi slot van het seizoen."