Hasselt krijgt haar Veerpoort terug

Het stadje Hasselt krijgt haar zogeheten Veerpoort terug. Dit was een van de hoofdpoorten die in de middeleeuwen in de stadsmuur zaten.

De originele Veerpoort werd in 1828 afgebroken. Er kwam een soort hekwerk voor terug, maar ook dat verdween. De herbouw kost de gemeente Zwartewaterland 250.000 euro en komt voort uit het Centrumplan Hasselt. Inwoners mochten ideeën aandragen en dit was er een van.

'Toekomst zichtbaar'

De terugkeer van de Veerpoort was een wens van de gemeente Zwartewaterland, de Historische vereniging Hasselt en Stichting Archeologie Zwartewaterland. "Op deze manier blijven de restanten van de Veerpoort voor de toekomst zichtbaar", vertelt wethouder Harrie Rietman van de gemeente Zwartewaterland. "Je kunt niet zeggen dat we de oude poort herbouwen. Het is meer een verbeelding van hoe het ooit ongeveer was. Het wordt wel een echte poort.”

In mei van dit jaar starten Opleidingsvereniging Genemuiden (OVG) en bouwbedrijf Kijk in de Vegte met de opbouw van de fundamenten van de Veerpoort om er weer een echte onderdoorgang van te maken. OVG biedt leerwerktrajecten aan in de omgeving. De leerlingen kunnen bij de bouw de benodigde werkervaring opdoen. Deels worden oude stenen gebruikt die al eerder bij opgravingen elders in de stad werden aangetroffen.

Drie hoofdpoorten

In de Middeleeuwen was Hanzestad Hasselt volledig omsloten door een stadsmuur, later zelfs uitgebreid met een aantal bastions. In de muur zaten drie hoofdpoorten: Veenepoort (Hoogstraat), Veerpoort (Veersteeg) en Enkpoort (Ridderstraat). De Veerpoort kwam uit bij het Zwarte Water, bij het veer en later bij de brug die daar nu ook niet meer ligt, maar een paar honderd meter verderop.

Het verhaal over de Veerpoort begon ruim vier jaar geleden. Ter voorbereiding op de renovatiewerkzaamheden van de Kaai werd in 2016 gegraven naar restanten van de Veerpoort en fundamenten van de stadsmuur. Het onderzoek hield verband met de reconstructie van De Kade, een onderdeel van het Centrumplan Hasselt. De blootgelegde fundamenten van twee ronde torens met daartussen een doorgang dateren uit de veertiende eeuw. Tot grote verrassing kwamen, vlak onder het huidige straatniveau, veel bouwfragmenten van de Veerpoort tevoorschijn. Deze werden schoongeborsteld, gefotografeerd en ingemeten.

Poortfunctie behouden

Vlak daarna boog een grote groep betrokkenen en geïnteresseerden zich over de vraag hoe de poort weer kon verrijzen als ode aan het verleden. Op basis van de gesprekken lag er in 2017 een voorlopig ontwerp. Wethouder Rietman: “Uitgangspunt voor het ontwerp was dat de poortfunctie behouden bleef. In een eerder ontwerp waren de torens niet afgewerkt en hadden ze een ruïnevorm. Omdat een ruïnevorm veel onderhoud vergt, is in het definitieve ontwerp, in overleg met betrokkenen, gekozen om de poort plat af te ronden.”