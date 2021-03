Kalverhouderij over kritisch rapport: "Het voelt als een mes in je rug"

'Einde in zicht voor huidige kalvermesterij in Nederland', luidt het bericht bij de NOS. Kalverhouder Hans Luijerink uit Overdinkel is boos. "Alsof je op de grond ligt en nog wordt nagetrapt."

Hans Luijerink werd vanmorgen boos toen hij het bericht las bij de NOS. Hij is voorzitter van de Vereniging Van Kalverhouders (VVK) en werd volop gebeld door zijn achterban na het bericht dat ging over het eind van zijn sector.

"Ik schrok er wel van, we hebben vorig jaar heel veel geld verloren door de coronacrisis, en het is nog lang niet op orde. Je ligt op de grond en bent aan het denken hoe je dit verlies weer te boven komt, en dan dit. Het voelt als een schop na."

Veel onrust

Het rapport is nog niet openbaar, maar het bericht leidt tot veel onrust onder kalverhouders. Want volgens het rapport zou de sector flink moeten afbouwen of zelfs moeten stoppen. Landelijk zijn er zo'n 1.500 kalverhouders en die zitten veel in Brabant, op de Veluwe en in Twente.

In Overdinkel staat ook het bedrijf van Marloes en Hans Luijerink. Hij is voorzitter van de Vereniging Van Kalverhouders (VVK) en heeft zo'n 3.020 kalveren in verschillende leeftijden op het bedrijf.

'Internationaal voorbeeld'

De succesvolle Nederlandse kalvermesterij leidde ertoe dat de helft van de kalveren geïmporteerd wordt, en omdat Nederlanders niet veel kalfsvlees eten gaat 90 procent van het vlees de grens weer over.

Het rapport gaat onder meer over de gezondheid van de kalveren. De dieren zouden leiden aan de lange transporten, onder meer vanuit de Baltische staten. Luijerink: "Wellicht dat er inderdaad een eind moet komen aan die lange transporten daarvandaan. Maar vorig jaar hadden we nog bezoek vanuit Nieuw Zeeland, vanuit de Animal Welfare, en die kwamen hier kijken omdat zij Nederland als voorbeeld zien."

'Gewoon bullshit'

Ook de export van vlees, terwijl mest en stikstof achterblijven, is een bron van zorg. Ook hierover erkent Luijerink dat er wat moet gebeuren. "Dat we daar wat aan moeten doen staat buiten kijf, daar zijn technisch heel veel mogelijkheden voor. En een kleine krimp zal daar misschien ook wel bij horen, maar we moeten wel ons specialisme houden."

Luijerink vindt dat zijn sector onterecht in het beklaagdenbankje komt. "Wij laten altijd ons bedrijf zien aan jan en alleman, en dan kijken ze allemaal 'goh, die kalveren hebben het allemaal hartstikke goed'. Die framing, dat het alleen maar kommer en kwel is in onze sector, is gewoon bullshit. We hebben het gewoon supergoed voor elkaar. Natuurlijk moeten we luisteren naar de maatschappij, als die wat anders wil, moeten we proberen te veranderen. Maar wel met ons gezonde verstand".