Was het eerste gevonden kievitsei in Twente ook echt het eerste?

Gisteren werd melding gemaakt van de vondst van het eerste gevonden kievitsei in Twente. Gerard Grootelaar uit Tubbergen had het gistermorgen gevonden in een akker in Fleringen. Maar was dat wel de eerste in Twente? Eerder zou al melding gemaakt zijn van een eerste kievitsei, dat gevonden was in Stokkum bij Markelo.

Het eerste ei in Overijssel werd op 6 maart in Kampen gevonden Marja van Harten van Landschap Overijssel

Veel gevonden kievitseieren worden gemeld bij Landschap Overijssel. Grote kans dat Marja van Harten dan de telefoon opneemt. "Wij houden bij wanneer het eerste ei in de provincie Overijssel is gevonden. Dat was dit jaar op zaterdag 6 maart in Kampen. En dan houdt onze bemoeienis wel op. Men kan ons nog wel bellen, maar dan is het dus niet meer de eerste. Dan zeg ik dat ze de tweede zijn, of de derde. Maar daar doen wij dan verder niks mee", legt ze uit.

Eerste ei gevonden in Stokkum?

Van de vondst gisteren van het kievitsei in Fleringen was Van Harten wel op de hoogte. "Daarover heb ik vanmorgen nog contact gehad met Hennie Schröder van de Vogelwerkgroep Geesteren. Van dat ei in Stokkum wist ik helemaal niets."

Een eerste kievitsei van Twente, dat is geen officiële status Herman Kraak van Stichting Weidevogels Hof van Twente

En daar heeft voorzitter Herman Kraak van de Stichting Weidevogels Hof van Twente dan weer een verklaring voor. "Ik was erbij toen Pim Oude Luttikhuis en zijn vader Mark vorige week dat eerste ei in Stokkum lieten zien. Ik wist al dat het eerste van Overijssel in Kampen was gevonden, dus melden bij Landschap Overijssel had geen zin. En een eerste kievitsei van Twente, dat is geen officiële status. Ik heb het dus alleen bij de gemeente gemeld."

Fotomoment

En dus kwam wethouder Pieter van Zwanenburg van de gemeente Hof van Twente met zijn aanwezigheid een officieel tintje geven aan het fotomoment. "Dat verschilt per gemeente", weet Marja van Harten van Landschap Overijssel. "Waar ze er in de ene gemeente een feestje van maken als het eerste kievitsei in die gemeente is gevonden, daar doen ze er in een andere gemeente helemaal niks aan."

Hennie Schröder van Vogelwerkgroep Geesteren kan er mee leven dat het eerste Twentse ei dit jaar niet in de gemeente Tubbergen is gevonden. "Het belangrijkste is dat we de weidevogels goed weten te beschermen. En de vondst van dit kievitsei betekent in ieder geval dat het seizoen weer kan beginnen", roept hij vrolijk door de telefoon.

Blijft natuurlijk de vraag of het ei dat vorige week werd gevonden in Stokkum ook daadwerkelijk het eerste van Twente was dit jaar. Wie een eerdere melding heeft, mag het zeggen...