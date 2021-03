Zoek het ei: op zoek naar de muzikale eieren!

Hoor je maandag 5 april tussen 10.00 en 17.00 uur een kakelende kip tijdens een plaat? Bel dan zo snel mogelijk naar de radiostudio 074 - 2 456 665. Heb je het goed gehoord? Dan mag je een slinger geven aan ons speciale Zoek het Ei-rad van fortuin. En daarmee zijn natuurlijk leuke prijzen te winnen.

Hoor je een kakelende kip, bel dan snel! Deze prijzen kun je winnen:

Beverbende (Foto: fotobewerking RTV Oost)

Beverbende

Als je van spelletjes houdt, dan word je blij van deze topper. Speel het spel met z'n tweeën of met het gezin. In Beverbende gaan tactiek en geheugen hand in hand.

JBL koptelefoon (Foto: fotobewerking RTV Oost)

Draadloze JBL koptelefoon

Wordt jouw muzieksmaak niet door je huisgenoten gewaardeerd? Is gewoon wandelen of fietsen een beetje te stil? Met deze draadloze JBL koptelefoon ga je vanaf nu swingend door het leven.

Nooit meer je sleutels kwijt! (Foto: fotobewerking RTV Oost)

Bluetooth sleutelvinder

Je wordt er moedeloos van, alweer je sleutels kwijt! Geen paniek, vanaf nu vind je ze meteen terug met deze bluetooth sleutelvinder die zowel binnens- als buitenshuis werkt in combinatie met je telefoon. En als je je telefoon kwijtraakt? Dan vind je die met de sleutelvinder weer eenvoudig terug.

Bosch schroefbitset (Foto: fotobewerking RTV Oost)

Bosch 43-delige schroefbitset

Ben jij inmiddels ook een ervaren klusser geworden? Dan weet je natuurlijk dat goed gereedschap de sleutel tot succes is. Met deze set heb je altijd het juiste bitje in huis om iedere schroef te plaatsen.

Picknickkleed (Foto: fotobewerking RTV Oost)

Picknickkleed

Zin in de lente, zin om erop uit te trekken? Met dit extra grote picknickkleed lig je lekker zacht in het gras. Ga lekker op je rug liggen, geniet van de voorbijtrekkende wolken en hoor de vogeltjes fluiten. Geluk zit in kleine dingen...

Wafelijzer (Foto: fotobewerking RTV Oost)

Wafelmaker

Knieperties, nieuwjaarsrolletjes, ijshoorntjes: deze wafelmaker komt het hele jaar van pas. Want zeg nou zelf, niets zo lekker als iets dat je zelf gebakken hebt!

Rugzak vol verrassingen (Foto: fotobewerking RTV Oost)

Rugzak vol verrassingen

Deze handige en mooie rugzak word je beste maatje tijdens dagtochtjes en vakanties. Heel dik is de tas niet van zichzelf, maar van de inhoud! Nieuwsgierig geworden? Een draai aan het rad en hij kan voor jou zijn.

Thuis in Overijssel-vogelhuisje (Foto: RTV Oost)

Thuis in Overijssel vogelhuisje

Wie wil 'm niet! Het nu al legendarische Thuis in Overijssel-vogelhuisje geeft jouw tuinvogels een superluxe onderkomen deze lente. En natuurlijk gunnen we jou ook een fijne lente, dus we doen er een heerlijke Tony Chocolonely-reep bij. Dat wordt smullen. En omdat we in een gulle bui zijn, maak je maar liefst 7x kans op deze fijne prijs.