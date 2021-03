Tien maanden cel voor gooien van vuurwerkbom in brievenbus van woning in Vroomshoop

Een 37-jarige man uit Twente is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden waarvan 5 voorwaardelijk. De man gooide in oktober vorig jaar een aangestoken stuk zwaar stuk vuurwerk door de brievenbus van een woning aan de Linderflier in Vroomshoop.

De woning raakte flink beschadigd door de explosie. Een hond en twee katten waren lange tijd zoek, de dieren waren geschrokken door de knal.

De 37-jarige kwam al snel in beeld. Niet alleen omdat hij al jaren ruzie had met de getroffen bewoner, maar ook omdat hij herkenbaar in beeld was op de deurbelcamera.

De man was boos omdat de bewoner jaren eerder al eens spullen van hem weggaf en ook had gedreigd zijn kinderen iets aan te doen. Toen de bewoner hem in oktober een berichtje stuurde dat hij weg moest blijven van een vrouwelijke kennis was er wat geknapt.

Tegen de man was een hogere celstraf geëist, 30 maanden waarvan 10 voorwaardelijk. Volgens de officier van justitie liep de bewoner gevaar als gevolg van de vuurwerkbom, maar dat vond de rechtbank niet bewezen. De bewoner zat op het moment van de explosie achter in zijn tuin.