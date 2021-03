Melkveehouders en kok uit Salland willen eigen melkfabriek en zoeken naar afzetmarkt

"Hoe mooi zou het zijn als onze melk en ons vlees echt gebruikt wordt in onze eigen omgeving?" Dat vroegen melkveehouders Ellis en Tom Lugtenberg uit Olst zich af. Hun dubbeldoel-koeien begrazen de natuur van de uiterwaarden. Ook de brasserie van kok Leon Ripperda staat vlakbij de IJssel. Het drietal sloot een deal. Samen onderzoeken ze of ze een melkfabriek kunnen starten en een afzetmarkt in hun eigen regio kunnen vinden.

Welke fabriek

Als je een eigen melkfabriek start, moet je wel weten wat er op de markt is. Daarom ging het drietal op zoek naar een voorbeeldfabriek. "Bij collega Jaco Visscher uit Zwolle mochten we niet alleen komen kijken, maar ook stage lopen", vertelt kok Leon.

Bijzonder, want je zou zeggen dat het dan concurrenten van elkaar worden. Maar Visscher produceert als een van de weinige boeren A2-melk en helpt het drietal graag op weg. "Ik ben al een aantal jaren voor mezelf bezig en snap wat deze boeren willen weten."

Een melkfabriekje? Dat kost tonnen. Tom Lugtenberg

Kosten

Het is een grote investering, zo'n eigen melkfabriek. "Dat kost tonnen", weet boer Lugtenberg. "Maar als je een goed businessplan hebt en je hebt afzet, dan wil de bank je wel helpen." Ook is er aangeklopt bij de provincie. "Hopelijk kunnen we financiële hulp krijgen vanuit het Leader project en ook de gedeputeerde is geïnteresseerd in wat wij doen."

Maar daar blijft het wat betreft Ripperda niet bij. "We willen ook de jeugd betrekken bij dit project. Zij hebben de toekomst en kunnen van ons leren wat duurzaam en lokaal betekent." Hij heeft Sven Metsemakers, de directeur van middelbare school Capellenborg in Wijhe, benaderd.

Leerlingen kunnen de verpakking ontwerpen. Hoe gaaf is dat? Sven Metsemakes, directeur Capellenborg

Lokaal samenwerken

"Wij werken al samen met lokale ondernemers", vertelt Metsemakers trots. "Leon wil hier als gastdocent les komen geven, waarbij hij het verhaal van de melk vertelt en de leerlingen laat koken met hun producten."

Maar de samenwerking gaat verder. "De leerlingen kunnen stage lopen op de boerderij en leerlingen die willen vormgeven ontwerpen de verpakking van de schoolmelk. En stel je voor dat het uiteindelijk met dat ontwerp in de supermarkt komt. Dat zou toch echt gaaf zijn?"

Zuivel van Salland

Scholen zijn niet de enige plek waar de melkproducten heen gaan, vertelt Lugtenberg. "We willen naar verzorgingshuizen, ziekenhuizen en we hopen dat mensen in hun eigen omgeving gaan zoeken naar een lokale boer waar ze producten kunnen halen. Zo moet een regionale markt ontstaan, die echt duurzaam is. En hopelijk is onze melk dan niet meer anoniem, maar echt een product van Salland."

