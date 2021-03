Zwemlessen gaan voorlopig niet door na lekkage zwembad Aquadrome Enschede

De zwemlessen in het Enschedese zwembad Aquadrome , die morgen eindelijk weer zouden worden opgestart na drie maanden stil te hebben gelegen, gaan niet door. Dat is het gevolg van de grote lekkage die vanmorgen ontstond. Wat er na morgen gebeurt moet nog duidelijk worden.

"Het ziet er heel triest uit allemaal", zegt Martijn Hegeman, manager sport en bewegen bij Sportaal, waar het Aquadrome onder valt. "Ik heb er net nog even doorheen gelopen. Het subtropisch deel is helemaal leeg. Daar staat geen water meer in."

'Gescheiden systemen'

Vanmorgen knapte een leiding, waardoor het water naar buiten stroomde. Via het trottoir liep het water de straat op, daarna werd het in het riool gepompt. "We hebben gelukkig, als je het zo mag noemen in deze situatie, twee gescheiden systemen. Het instructiebad heeft nog water. We moeten nu kijken hoe de installaties ervoor staan."

Duidelijk is al wel dat de zwemlessen die voor morgen gepland stonden niet door kunnen gaan. "We gaan proberen, en dat klinkt makkelijker dan het is, alle installaties die gekoppeld zijn aan het instructiebad weer operationeel te krijgen. Daarna moeten we zien hoe het verder gaat. Gelukkig hebben we Het Slagman, ons andere zwembad, nog achter de hand."

'Het is verschrikkelijk'

Hegeman wordt er al met al niet vrolijk van. "Het is verschrikkelijk allemaal. En het kan misschien dagen duren, alleen we weten het nu nog niet. We werken er in ieder geval met man en macht aan om in ieder geval de zwemlessen zo spoedig mogelijk weer door te kunnen laten gaan. Maar dat kan alleen als het honderd procent veilig kan."