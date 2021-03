Buurtbus Vilsteren gaat na één jaar stilstand weer de weg op

Met een scala aan maatregelen en technische aanpassingen is de bus eindelijk coronaproof gemaakt. Bij de instapdeur is een dispenser aangebracht waarmee passagiers de handen moeten desinfecteren. Tussen de chauffeur en passagiers is een kuchscherm aangebracht en de stoel direct achter de chauffeur is buiten gebruik gesteld. Daarnaast is in de bus een extra ventilatiesysteem aangebracht.

Verder worden alle regels van het RIVM gevolgd, waaronder het verplicht dragen van een mondkapje voor de passagiers.

Nieuwe naam

Naast de technische aanpassingen kreeg de buurtbus ook een nieuwe uitstraling en andere naam. Syntus Overijssel heeft plaats gemaakt voor RRReis. De voorheen blauwe bussen zijn nu wit en voorzien van het ‘buurtRRReis’ logo.

Vertrektijden gewijzigd voor scholieren

Ook zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de dienstregeling. Zoals voorheen rijdt de buurtbus alleen op de doordeweekse dagen. Maar de buurtbus vertrekt nu al ’ s morgens om 7:06 vanuit Vilsteren. Zes minuten eerder dan voorheen. In Lemele kunnen de reizigers dan om 7:48 instappen. Voor met name de scholieren is er zo een betere aansluiting op het eerste lesuur van het Vechtdal College in Ommen.