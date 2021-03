Hobbyboer houdt zijn schaapjes droog in een legertent

Hij verdient zijn geld als bouwvakker bij een bedrijf in Nieuwleusen. Maar zijn liefde gaat uit naar zijn schapen. Hobbyboer Thijs Krol heeft ruim 25 ooien en lammetjes. En om de kwetsbare jonge dieren te beschermen tegen het koude en natte weer, houdt hij ze droog in een groene legertent.

Alle werkdagen omstreeks vijf uur 's middags komt Thijs Krol thuis van zijn werkdag als bouwvakker. Zijn blik gaat als eerste naar zijn “groene veldschuur” in het weiland tegenover zijn woning, de tent waar de schapen verblijven. Vervolgens stapt hij met een grote emmer vol voedsel voor zijn schapen op zijn eigen gemaakte vlotje om de overtocht via het water richting zijn dieren te maken. Over het water heeft hij een touw gespannen, waarmee hij zich naar de overkant trekt . Het is de snelste en kortste weg naar zijn dieren.

Legertent

Krol heeft aan de andere kant van het water een groot weiland in bezit waar hij als hobbyboer zijn schapen laat grazen Nu er lammetjes worden geboren heeft hij voor de moeders en hun jonkies een legertent opgezet waar ze warm en droog kunnen verblijven als het slecht weer is.

”De lammetjes komen ter wereld in de stal bij mijn zwager met wie ik samen de schapen heb. Maar na hun geboorte komt een groot aantal lammeren en schapen weer bij ons wonen", legt Krol uit.

In de groene tent zijn inmiddels al 11 schapen met hun 15 lammetjes gehuisvest. Als Krol arriveert met het voedsel is het dringen geblazen in de tent. De schapen verzamelen zich bij de opening van de tent. Het gemekker neemt toe, maar als het voer eenmaal in de voederbakken ligt, wordt het muisstil. De schapen en lammeren genieten zichtbaar van de maaltijd.

Luxe lammeren

Ja, het zijn luxe lammeren stelt Krol vast. Niet alleen worden ze verwend, maar ze zijn ook nog eens fraaie product van een kruising tussen het ras Swifter en een Texelaar. "De laatste is de vader. Ik ben door mijn zwager schapen gaan houden. Het zijn mooie dieren en vooral de lammertijd is een prachtige periode."

Maar Krol houdt van meer dieren, die hij met liefde huisvest in zelf gemaakte onderkomens. Zo verwijst hij naar nestkasten voor vogels die hangen in de bomen langs het weiland. Vorig jaar zijn hier twee uilen geboren en opgegroeid. Ook een nijlganzen paar heeft hier een nest met zes kuikens groot gebracht. Het ouderpaar is nu alweer in de vijver en op de weilanden gesignaleerd.

Liever geen wolf

Krol heeft een echte liefde voor de natuur als het gaat over schapen, lammetjes en vogels. Over de wolf heeft hij andere ideeën . “Die zie ik als schapenboer liever niet komen hier."