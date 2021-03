Een jaar 100 kilometer per uur: "Grote groep is eraan gewend en vindt het prettig"

Het is vandaag precies een jaar geleden dat de maximumsnelheid op de snelwegen verlaagd werd naar 100 kilometer per uur. Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen voorspelde dat maar weinig mensen zich eraan zouden houden, maar daar komt hij nu op terug. "Een grote groep mensen is eraan gewend en vindt het inmiddels prettig. Ik ben verbaasd hoe braaf de mensen het opvolgen."

Uit gegevens van verkeersapp Flitsmeister blijkt zelfs dat we het afgelopen jaar langzamer zijn gaan rijden. En dat gaat in tegen de voorspelling van Tertoolen in november 2019. De coronacrisis heeft volgens hem bijgedragen aan het gedrag van de automobilisten. "Als alle zekerheden wegvallen, dan gaan we als mens kuddegedrag vertonen. Dat zag je ook in het begin van de crisis, iedereen hield zich braaf aan 100 kilometer."

Langzamer

De analyses wijzen uit dat weggebruikers steeds langzamer zijn gaan rijden, maar Tertoolen ziet langzamerhand wel een kentering. "Als ik het baseer op mijn eigen waarneming zie ik dat mensen wel weer harder rijden. Als ik 100 rijd, dan word ik nu vaker ingehaald."

Een verklaring voor de tegenstrijdigheid tussen zijn waarnemingen en de data heeft hij wel. "Colonnes van vrachtwagens nog even snel inhalen voordat je de afslag pakt, gebeurt minder nu we 100 kilometer per uur rijden. Dan blijf je erachter hangen en dan daalt die gemiddelde snelheid."

'Straks weer onrustiger weggedrag'

Als het einde van de coronacrisis daar is, verwacht Tertoolen dat ons gedrag opnieuw aangepast wordt. "Dan kunnen we hopelijk weer doen wat we willen. Dan zijn er meer afspraken en hebben we ook vaker weer haast. Als je dan opgehouden wordt, dan ga je dat compenseren. Dat zal leiden tot onrustiger weggedrag."