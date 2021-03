Doe Normaal: vliegen naar Amerika om platenverkoop een boost te geven

De bezoekersaantallen bij optredens van Normaal zijn geweldig, maar de verkoop in platen blijft in verhouding achter. Wat kan de band doen om dat op te krikken? Juist: samenwerken met de wereldberoemde producer Erwin Musper. Je ziet het vandaag in een nieuwe aflevering van de serie Doe Normaal!

De band vliegt naar Amerika om de plaat Gas D'r Bi-J te maken. En dat belooft wat: Erwin is een grote producent. Hij werkte in zijn hele carrière met onder andere Herman Brood, Anouk, Def Leppard, Bon Jovi en dus ook met Normaal.

Goede rock-'n-roll-sound

"De sound die hij weet te creëren is onnavolgbaar goed", zegt Bennie. "Men vond dat onze platen altijd verstaanbaar moesten zijn, maar dat is niet rock-'n-roll. Dan wordt het teveel Nederlands, want je hoort de gitaren veel te zacht en de stem ligt er veel te veel bovenop. Alsof ik in de studio aan het zingen ben en de band in de kelder staat te spelen. Maar Erwin laat de verhouding kloppen."

Het blijkt een goede samenwerking, omdat beide partijen een gemeenschappelijk doel hadden. "De jongens willen een plaat maken waar ze trots op zijn", zegt Erwin. "Ik wilde hen een plaat geven waarvan ik dacht: hier heb ik mijn uiterste best voor gedaan. Een plaat die ik ook aan Aerosmith en Rod Stewart kon laten luisteren."

