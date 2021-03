Zo kon 800.000 liter water uit zwembad Aquadrome in Enschede stromen

Helemaal droog is de vloer nog steeds niet in de machinekamer, die pal onder het recreatiebad van zwembad Aquadrome ligt. Op alle hoeken staan ventilatoren, die de vloeren droog moeten blazen.

Martijn Hegeman, manager van Aquadrome, houdt een stuk pvc in zijn hand. "Dit stuk buis is de aanzuigpomp van het subtropisch zwembad. Gisterochtend knapte 'ie plotseling los. Iemand van onze technische dienst was hier ter plekke en schrok zich helemaal kapot. Het water stroomde hier met heel veel geweld naar binnen."

In de video legt Hegeman uit wat er gebeurd is:

Elektronische installaties onder water

Het water in de machinekamer steeg zo snel, dat ook elektronische installaties (deels) onder water kwamen te staan. "Daarom hebben we direct alle elektronica uitgeschakeld", zegt Hegeman.

De stroom is er daags na de lekkage nog niet weer op gezet. "Het is voor ons nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn. We hebben er een erkend bedrijf bijgehaald, die alles aan het doormeten is. Op het moment dat we daar meer over weten, willen we ook zo snel mogelijk weer operationeel zijn."

Instructiebad heeft prioriteit

Met behulp van de brandweer zijn het recreatiebad en de machinekamer leeggepompt. Het instructiebad zit nog vol met water, maar kan voorlopig nog niet gebruikt worden. "Het water zelf is goed, alleen de aansturing zit ook in de machinekamer en die is volledig ondergestroomd. Alle apparaten in de machinekamer draaien op elektriciteit, dus we moeten eerst kijken wat de gevolgen zijn."

Hegeman hoopt dat er vanaf maandag weer lessen kunnen worden gegeven in het instructiebad van Aquadrome. "We hebben er bewust voor gekozen om dat bad weer zo snel mogelijk te openen, dus dat we de kinderen weer les kunnen gaan geven. Recreatiezwemmen is vanwege de coronamaatregelen ook nog niet toegestaan."

Het stuk geknapte pvc (Foto: RTV Oost)

'Vreselijk'

Het frustreert hem dat uitgerekend gisteren de lekkage ontstond. Het Enschedese zwembad mocht eigenlijk vandaag weer open voor zwemlessen, na drie maanden noodgedwongen gesloten te zijn. "Dit is vreselijk, dit hadden we niet aan zien komen", zegt Hegeman. "We hebben drie maanden duimen staan draaien, we stonden helemaal klaar voor vandaag. Maar we gaan er alles aan doen om kinderen hier weer zo snel mogelijk te laten zwemmen."