Ook dit jaar een streep door Bevrijdingsfestival Overijssel: "Zagen het aankomen"

Het Bevrijdingsfestival Overijssel (BFO) gaat ook dit jaar niet door. Tot en met 5 mei worden er namelijk geen evenementen meer georganiseerd, besloten de burgemeesters in het Veiligheidsberaad gisteren. Directeur Annemien Brugging van het BFO: "Ondertussen zagen we het wel aankomen. Maar dit hadden we vorig jaar nooit kunnen verwachten, dat we hier een jaar later nog met z'n allen in zouden zitten."

Vorig jaar ging er een streep door het evenement vanwege het coronavirus. Ook dit jaar speelt het virus het festival weer parten. "Tot het laatst hebben we wel vastgehouden aan een live evenement. Ook in het park, met aparte in- en uitgangen en tijdslots. Daar kwamen we een eind mee, ook met de veiligheidsregio. Maar begin februari hebben we al gezegd: het wordt zo onwaarschijnlijk, laten we het online gaan doen."

Online

Het BFO gaat een online editie organiseren. En dat zal een gevarieerd programma worden, vertelt Brugging. "Muziek, theater. We hebben ook verdiepende gesprekken. En we werken samen met onderwijsinstellingen. Het is een heel divers programma."

Over namen kan de directeur nog niets zeggen. "Het is de kunst hoe je het online interessant kan maken voor de bezoeker. Tegenwoordig speelt het hele leven zich af voor een beeldscherm, dus dat is een lastige. We zijn blij dat we iets kunnen en we hopen dat we de verschillende doelgroepen iets mee kunnen geven. Maar een 5 mei zoals het hoort, is het bij lange na niet."

Financiële steun

Nadat de editie van 2019 door het slechte weer verliesgevend was en door 2020 een streep kon, is dit het derde zware jaar voor BFO. Toch zijn er geen financiële problemen voor het festival, omdat er hulp is. Brugging: "De gemeente en provincie steunen ons dit jaar volledig, als we het programma aanbieden zoals we het nu hebben. Dus dit jaar is het risicovrij. Dat is uniek. Daarom proberen we zoveel mogelijk te doen."

Ribs & Blues

Ook door Ribs & Blues 2021 in Raalte gaat een streep. Het evenement stond gepland tijdens Pinksteren, maar vanwege de coronamaatregelen gaat het festival niet door. Voorzitter Ton Groot Beumer ziet voor het evenement ook geen alternatief: “Natuurlijk hebben we ook wel even gedacht om ons feest te verplaatsen naar het najaar maar daar waren we eigenlijk snel klaar mee. Ribs & Blues staat en valt met Pinksteren. Daarnaast is ons evenement altijd gratis toegankelijk, we hebben geen ‘verkochte’ kaarten uitstaan. Het is heel erg jammer maar we moeten gewoon dealen met de maatregelen en houden ons gedeisd. In september wordt het al druk genoeg in evenementenland zoals het er nu uitziet.”