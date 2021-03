Doe Normaal: Fokke de Jong was Drent, maar perfect voor Normaal

De muziek zit bij oud-drummer Fokke de Jong van Normaal in het bloed. Zijn vader speelde piano en zijn broer speelde accordeon, toetsen en wat gitaar. Toen hij een keer met zijn broer mee ging naar repetities kreeg hij een snaardrum in de handen gedrukt; hij was meteen verkocht.

Fokke's vader reed eerst op een bierauto en werd later vertegenwoordiger. Hij moest dus vaak langs het café. "Ik heb het dus niet van een vreemde. Bij het laatste café nam hij altijd een paar borreltjes. Mijn moeder had geen zin om hem op te halen, dus dat moest ik dan doen. Ik nam dan een colaatje en hij kroop achter de piano. Dat was feest, ik vond dat toen al hartstikke mooi."

Vader De Jong overleed toen Fokke 12 jaar was. Toch bleef hij in aanraking komen met de muziek via zijn broer. "Ik ging met mijn broer mee naar repetities. De drummer gaf mij een oude snaardrum. Volgens mij heb je wel talent, zei hij dan. En zo ben ik begonnen. Koptelefoon op en meedrummen met de plaatjes."

Opvolgen van Jan Manschot

Bennie Jolink is ook te spreken over Fokke. "Hij paste perfect in de ploeg. Hij was weliswaar een Drentenaar, maar dat merkten we niet. Door Fokke is de band een stuk technischer geworden. Het werd opeens een stuk strakker."

Toch vond Fokke het wel spannend om Jan Manschot op te volgen. "Normaal had ik niet zo'n last van zenuwen, maar voor mijn eerste optreden wel. Ik wist niet of ik welkom was bij de fans. Maar toen de gordijnen open gingen, waren de zenuwen weg. Er stond alleen een spandoek met 'Welkom Fokke'. Geen nare teksten gelukkig."