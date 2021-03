Vroegstemmen gaat goed in Overijssel, Enschede overweegt drive-in stemstraat erin te houden

Stembureau Het Blikpunt in Oldenzaal (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Drive in stemstraat in Enschede (Foto: News United / Dennis Bakker)

In veel gemeenten gaat het goed, het vroegstemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. In verband met het coronavirus is het mogelijk om op twee extra dagen te stemmen en daar wordt betrekkelijk veel gebruik van gemaakt. Zoals in meer gemeenten is ook in Enschede een drive-in stemstraat, waar vanuit de auto kan worden gestemd. Daar gaan al stemmen op om die mogelijkheid ook bij verkiezingen na corona te benutten.

Vanuit Enschede wordt ook gemeld dat het stemmen anno 2021 vooral veel drukker is wat betreft organiseren. Een woordvoerder laat weten dat ze veel meer extra handelingen moeten verrichten, bijvoorbeeld bij het briefstemmen, waarbij het sorteren een stuk lastiger is. Maar ook het vinden van geschikte stemlocaties die drie dagen in plaats van de normaal gesproken één dag beschikbaar zijn is een stuk ingewikkelder gebleken.

Geen bijzonderheden

Vanuit Zwolle worden geen bijzonderheden gemeld. Er waren rond de 5.500 briefstemmen binnen gekomen, waarvan 4,5 procent terzijde is geschoven. Na een door minister Ollongren ingestelde aanpassing worden die alsnog beoordeeld. Verder hebben gisteren ongeveer 5.300 mensen hun stem uitgebracht bij de veertien vroegstembureaus in de provinciehoofdstad, inclusief de stemstraat bij de IJsselhallen.

'Opkomst niet heel hoog'

Projectleider verkiezingen Astrid Mos van de gemeente Hengelo vindt dat het goed gaat tot nu toe. "De opkomst is nog niet heel hoog. Gisteren zaten we op zo'n 5 procent van het totaal aantal kiezers. Ik verwacht dat het na vandaag rond de 10 procent zal zijn. Bij het gemeentehuis is een speciale tent neergezet omdat stemmen in het nieuwe gemeentehuis moeilijk te regelen was met de coronamaatregelen", stelt Mos.

'Te kort dag'

Burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo is tevreden over de opkomst tot nu toe. "Almelo telt 56.000 kiezers en daarvan hebben er gisteren ongeveer 3.900 gestemd. Plus nog eens enkele duizenden briefstemmers. We hebben geen drive-in stemstraat. De gemeenteraad vroeg daar vorige maand om, maar dat was gewoon te kort dag. Als ik hoor dat Enschede er positief over is, moeten we het voor de volgende verkiezingen misschien overwegen. Dan is er tijd genoeg om het goed voor te bereiden."

Gerritsen gaat ervan uit dat de opkomst hoger is dan vier jaar geleden. "Je hebt nu echt helemaal geen excuus om niet te gaan stemmen. Of we het vaker moeten doen, dat meerdaags stemmen, moeten we nog even bekijken. Er komt nogal wat extra's bij kijken. Denk alleen maar aan het 's nachts beveiligen van de stembussen van de eerste twee dagen."

'Alleen meer kwetsbare mensen'

Volgens een woordvoerder van de gemeente Deventer "verliep het stemmen uitstekend gisteren en vandaag. De opkomst is niet heel hoog. Op de Worp hebben we bijvoorbeeld ongeveer tweeduizend kiesgerechtigden en daarvan zijn er gisteren 109 gekomen. We hebben wel de indruk dat alleen de meer kwetsbare mensen gebruik maken van de mogelijkheid vervroegd te stemmen. Problemen hebben zich niet voorgedaan", aldus de woordvoerder van Deventer. Ook hier is van het briefstemmen massaal gebruik gemaakt. De in eerste instantie foute inzendingen moeten wel alsnog beoordeeld worden.

Alsnog naar gekeken

Ook in de gemeente Dalfsen is veel per brief gestemd; van de 4.500 70-plussers in de gemeente tot nu toe 2.300. De meeste stemmen kwamen per post binnen. Bij de afgiftepunten in Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld was dat veel minder. In zo'n 8 procent van de brieven was een fout geslopen, maar na de aanpassing van de minister wordt daar alsnog naar gekeken.

Lekker rustig door

In Zwartewaterland werden gisteren 735 stemmers geteld. Volgens een woordvoerder van die gemeente liep het de hele dag lekker rustig door. Van de briefstemmers zijn bijna 5 procent foute briefstemmen terzijde gelegd maar na de aanpassing van vanmorgen wordt ook daar nader naar gekeken.

Papieren voor briefstemmen

In Oldenzaal kwam het een paar keer voor dat mensen voor een stembureau stonden, dat morgen pas open gaat. Ook kwam het een paar keer voor dat mensen met de papieren voor briefstemmen bij het stembureau aanklopten; een probleem dat ter plaatse werd opgelost. Over het algemeen zijn de vroegstemmers in Oldenzaal tevreden over hoe dit jaar geregeld is met betrekking tot corona.

Drie stembureaus

In Dinkelland liep het gisteren goed door, zegt een woordvoerder van de gemeente. Gisteren en vandaag zijn drie stembureaus extra open: in Denekamp, Ootmarsum en Weerselo. Morgen is ook een stemstraat in Denekamp geopend. Dat is eenmalig bij de coronateststraat aan de Voltaweg in Denekamp. Er zijn zo'n 3.500 mensen die in aanmerking komen om per brief te stemmen en daar is tot nu toe door zo'n duizend mensen gebruik van gemaakt.

Min of meer hetzelfde geluid komt uit Tubbergen. Daar hebben gisteren in de drie stembureaus in Tubbergen, Albergen en Geesteren zeventig tot 150 kiezers per kern een stem uitgebracht. "Verder niet veel bijzonders", zegt een woordvoerder.