Doe Normaal: Café de Tol was de grote inspiratie van Normaal

De aflevering begint met een ludieke actie van de organisatie Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) uit Lievelde. Ze hadden er lucht van gekregen dat Normaal niet het eindconcert in Lievelde zouden verzorgen. "Het zijn zuunige knieperts", zei de toenmalige manager Martin Jansen. "Wie kiest voor 't geld."

Toch wisten de jongeren van de KPJ de band zo ver te krijgen dat ze Lievelde toch zouden overwegen als eindstation.

Stamkroeg de Pruis

Café de Tol in Hummelo stond beter bekend als De Pruis. Toen Bennie samen met zijn toenmalige echtgenote en wat kennissen voor het eerst een tafel kreeg, beviel de tent hem meteen.

"Dit was in dezelfde tijd dat we repeteerden met de band. Daarna gingen we vaak in deze kroeg een biertje drinken. De Pruis vond dat geweldig. Hij was eigenlijk ook de grote inspirator van de band. De manier hoe wij teksten schreven, kwam hier vandaan."