Het politieonderzoek naar de Enschedese 'Brillie'; van computernerd tot moordmakelaar

In de ogen van de opsporingsdiensten regelde hij huurmoordenaars voor aanslagen in Twente. Dat zou hij hebben gedaan in opdracht van 'Godfather' Simo D., de wraakzuchtige drugscrimineel waar we vorige week uitgebreid over hebben geschreven. Maar hoe is het zover gekomen met Brillie?

KK overloper. Je eigen mensen verliegen. KK verrader. Brillie

Not done

"WTF Lul jij allemaal? Ben je wel helemaal 100% in je hoofd? Denk je GF zit vast, nu kan je zo KK Dom lullen. Dom KK kind dat je er bent!"

Dit is een chat van Brillie aan Sores, een vermeende loopjongen uit de bende van Godfather Simo D, oftewel GF. Als deze chat wordt verstuurd, zit Simo vast in een Duitse cel voor internationale drugshandel. Sores heeft via beveiligingscamera's gezien dat Simo's vrouw aan het vrijen was met een andere man. En volgens Brillie heeft Sores daarover gepraat. Dat is je baas afvallen, not done in de onderwereld.

"Jij was toch met GF. En nu wil je niks meer te maken hebben met GF? Je verliegt je eigen mensen niet. Heb jij wel gedaan. KK verrader. KK overloper. Je eigen mensen verliegen."

De bedreigende chats van Brillie zitten in het politiedossier (Foto: RTV Oost)

Brillie is boos. Hij denkt dat Sores met jan en alleman heeft lopen kletsen over hun groep. Volgens Brillie is dat ook de reden dat het huis van zijn ouders is beschoten.

"Ik wil dat m'n ouders getroost worden door diegene die bullshit lulde. Kogels door ruit bij m'n ouders, door je gelul Je doet stoer en loopt naast je schoenen. En d8 ik kom er nooit 8er."

Bril is slim

Maar Brillie komt overal achter, zeggen getuigen. "Brillie is slim", vertelt een officieuze kroongetuige aan de recherche. Deze Enschedeër van Braziliaanse komaf heeft bij de politie een boekje opengedaan over de groepering van Simo en Brillie, nadat hij zelf ook was bedreigd.

Zo vertelt hij dat de groep communiceert met speciale telefoons, waarmee je versleutelde berichten kunt versturen. Het programma op die zogenoemde cryptofoons heet Ironchat.

Volgens de kroongetuige beheert Brillie de servers van Ironchat en mist zo niets. "Hij kan meelezen. Hij kan zien waar je bent. Hij kan ook mensen vanaf een afstand ook blokkeren." Volgens de getuige is Brillie zo slim, dat hij onder de radar van de politie blijft. "Die man, dat is een spook, die is slim, als een nerd."

De bedreigende chats van Brillie zitten in het politiedossier (Foto: RTV Oost)

Bril is de 'moneymaker'

Maar wat moet zo'n 'slimmerik' in een drugsbende? Het antwoord: geld verdienen. Brillie zorgt er volgens getuigen voor dat de groepering zo'n 300.000 euro per week verdient. En dat alles met drugshandel via het internet.

Brillie heeft namelijk een IT-bedrijf, SDS. Dat staat voor Secure Data Systems. Volgens de Kamer van Koophandel-gegevens is het een detailhandel in reparatie van laptops en mobiele telefoons. Ook biedt SDS beveiligde data-opslag en software.

Brillie is wat dat betreft een computernerd. Daardoor weet hij ook de weg op het darkweb, een minder toegankelijk deel van internet. Voor broeder Simo maakt hij daar een soort 'webwinkel' voor allerhande drugs. Hij beheert de 'winkels' en zorgt ervoor dat de bitcoins, waarmee de drugs worden betaald door gebruikers, worden omgezet in cashgeld.

Brillie was de moneymaker van Simo Getuige

Geld als water

Het is een gouden business voor Simo. "Brillie was zijn moneymaker", zegt een getuige. Simo verdient door Bril geld als water, investeert in panden, maar steekt ook geld in de ontwikkeling van Ironchat. Bril gaat de cryptofoons verkopen bij een vestiging van SDS aan de Enschedese Getfertsingel. Naast de aankoop van zo'n toestel moet je als klant ook een abonnement afsluiten. Wederom een cashcow voor Simo en Brillie.

Als Simo in 2015 in Duitsland met een aantal bendeleden tegen de lamp loopt en vast komt te zitten, moet de handel blijven doorgaan. Via binnengesmokkelde mobieltjes stuurt hij de groepering aan.

Brillie treedt volgens getuigen aan als bedrijfsleider. Hij zorgt ervoor dat de drugs wordt ingekocht, naar verpakkingshuizen in Duitsland gaat, dat de verkoopsites goed lopen en de bitcoins worden omgezet in contant geld. Vele honderden kilo's drugs worden onder zijn leiding wereldwijd verzonden.

De kapper moet dood

Maar ondertussen gebeuren er zaken waardoor het voor Brillie lastig wordt om onder de radar te blijven. Zijn broeder Simo heeft er lucht van gekregen dat diens vrouw seks heeft gehad met een ander, een Enschedese kapper. "En die kapper moest dood", zegt de Braziliaanse kroongetuige. "En wel zo pijnlijk mogelijk."

De Braziliaan wordt als eerste gevraagd het klusje te klaren, "ik zou er 100.000 euro voor krijgen". Volgens hem wijzen Simo's vrouw en Brillie aan om welke kapper het gaat. Hij weigert de opdracht, maar vertelt de politie wel wie het dan heeft gedaan, Grote Wolf. Die is voor deze en een andere moordaanslag in Enschede veroordeeld tot een kwart eeuw gevangenisstraf.

Geldjongen

Een andere getuige, die bij de recherche zeer belastend over Brillie spreekt, is loopjongen Tom. Hij zegt Bril al zo'n 10 jaar te kennen. "De vriendschap werd heel close." Tom zegt geregeld klussen voor de groep rondom Simo en Brillie te hebben verricht. "De opdrachten kreeg ik van Bril via Ironchat. Mijn toegangscode was 7777."

Zo zegt hij dat 'ie vaak met grote geldbedragen rondreed in opdracht van Brillie. "Ik moest dan naar Eindhoven, Emmen, Arnhem en Utrecht. Het waren soms bedragen van 30.000 euro." Volgens Tom vaak in biljetten van 50, 20 en 10 euro. "Deze bedragen werden gecasht als de koers van bitcoins was gestegen." Tom kreeg per uitgevoerde opdracht 150 euro van Brillie, zegt hij bij de recherche.

De opdrachten kreeg ik van Bril via Ironchat Loopjongen

Maar dat waren niet de enige opdrachten, zegt Tom. "Ik moest ook auto's voor hem klaarzetten." Zo haalde hij twee keer BMW's op bij de McDonald's in Hengelo-Zuid en bracht die naar Enschede. Daar liet hij ze weer achter. "Later hoorde ik dat het om gestolen auto's ging."

De wagens werden gebruikt bij moordaanslagen in Gronau en Enschede. "Ik herkende de BMW's bij Opsporing Verzocht." Toen hij Brillie vroeg wat er met die auto's was gebeurd, heeft die volgens Tom geantwoord: "Dat moest gebeuren."

Geheime dienst

Kort na verschillende moordaanslagen moest Tom van Brillie geld brengen. "Telkens ging dat om duizenden euro's. Dikke stapels met een elastiek eromheen." Achteraf zegt Tom de mannen te herkennen aan wie hij het geld gaf. "Dat waren Grote en Kleine Wolf."

Deze twee broers zijn allebei veroordeeld tot een kwart eeuw cel voor het plegen van moordaanslagen in Twente en Gronau. "Als ik had geweten, wat er allemaal aan de hand was", zegt Tom, "dan had ik er nooit aan meegewerkt."

Brillie betaalt anderen om aanslagen te plegen TCI-informatie

Ook de geheime dienst van de politie, de TCI, krijgt informatie binnen over Bril: 'Simo geeft vanuit de gevangenis opdrachten aan ene Brillie om aanslagen te plegen op bepaalde personen. Bril betaalt vervolgens anderen om die aanslagen te plegen.'

Bril, de wapenman

In de politieverslagen is meer bewijs te vinden dat Brillie geen onschuldige computernerd is. Zo kun je uit verschillende gesprekken van bendeleden opmaken dat hij de man was die over wapens kon beschikken.

Een van de veroordeelde huurmoordenaars, zogenoemde 'hitmen', vraagt bijvoorbeeld aan een lid van de groepering: "Heb je Vin ze dinge. Laat hem mij berichten. Wordt kkr naar ouwe."

Satudarahleden

'Vin' blijkt een andere bijnaam van Brillie. Waarschijnlijk gaat het in het gesprek over wapens. Want rond die tijd, september 2017, wordt er geschoten op panden van Satudarahleden. Met 'ouwe' doelt de hitman hoogstwaarschijnlijk op één van de oprichters van de inmiddels verboden motorclub, woonachtig in Enschede.

'Ouwe' is één van de doelwitten op de moordlijst van Simo. Naast hem staan er meer motorclubleden op, of kennissen daarvan. Een getuige meldt bij de politie dat hij één van de mensen op het moordlijstje moest volgen en fotograferen. Het gaat om de eigenaar van de inmiddels afgebroken club LuxXx. De foto's zijn naar Brillie gestuurd. Club LuxXx werd enige tijd later beschoten, in dezelfde nacht dat andere Satudarah-panden doelwit waren.

Granaatwerper

Een van de gebruikte wapens wordt een jaar later door de politie gevonden in een huis aan de Hengelose Moderatohof. Daar ligt meer wapentuig, waaronder geweren die omgebouwd kunnen worden tot granaatwerpers en bijbehorende munitie. Volgens de man die ervoor wordt aangehouden, zijn het wapens van Brillie.

Een deel van het wapentuig dat gevonden werd aan de Moderatohof (Foto: Politie)

Als een ander lid van de bende ook ruzie lijkt te hebben met Satudarah, vraagt hij de gedetineerde Simo ('Godfather' of GF, red.) om raad. Die wil dat de groep terugvecht. Brillie moet de wapens regelen. Hij stuurt via Ironchat:

GF: Waar liggen ze, die wapens?

Bendelid: weet niet, hebben jullie toch

GF: oke

Bendelid: Bril komt er nu aan, observere

GF: vraag bril waar dat ligt

GF: niets vechten, wordt het niet, wordt knallen

Strafproces

Justitie wil graag dat de rechtszaken tegen Brillie en Simo D. tegelijkertijd worden gevoerd. Simo zit inmiddels in de Nederlandse cel. De eerste voorbereidende rechtszitting is afgelopen week gevoerd.

Brillie zit nog in de Duitse cel voor internationale drugshandel. Hij werd op 1 mei 2018 aangehouden op Spaans grondgebied in Marokko. Twee maanden later werd hij overgeleverd aan Duitsland op verdenking van drugshandel. Hij is tot jaren celstraf veroordeeld.

Duitse justitie moet overstag

Nederland wil hem nu hier berechten voor de moordaanslagen. Maar omdat hij niet naar Duitsland is gebracht op grond van moordpoging(en), moest aan Spanje toestemming worden gevraagd of hij in Nederland voor dat misdrijf mag worden berecht. Spanje heeft dat toegestaan, maar de Duitse justitie is nog niet helemaal overstag.

De Nederlandse officier van justitie gaat er vanuit dat Brillie nog voor de zomer voor het eerst tegenover de Almelose rechters staat. Bril heeft (nog) geen Nederlandse advocaat aan wie om een reactie gevraagd kan worden.