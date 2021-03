PvdA vindt dat college Hof van Twente 'idioot en onverantwoord' te werk gaat bij hack

Bij de PvdA in Hof van Twente reageren ze vol verbijstering en ongeloof op het rapport en de toelichting over de hack van het systeem in de gemeente. "Betrokkenen reageren idioot en onverantwoord", zegt raadslid Fred Rijkens.

"Het college van burgemeester en wethouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Nu blijven ze maar zeggen dat het niet hun fout is, maar dat is het wel. Je kan het allemaal afschuiven op ambtenaren en externe partijen, maar het college blijft eindverantwoordelijk."

'We hebben lopen klungelen'

Hackers hadden vorig jaar vrij spel binnen de computernetwerken van de gemeente Hof van Twente. Het wachtwoord van het systeem was 'Welkom2020', een makkelijk te raden wachtwoord. Ook de firewall was niet goed ingesteld. Het is niet duidelijk hoeveel geld er is buitgemaakt met de hack.

"Het is heel schokkend om te lezen dat we als gemeente zoveel hebben nagelaten. We hebben lopen klungelen, met een stuntelig systeem", vervolgt Rijkens, die namens de PvdA in de oppositie zit. "Waarom werd het wachtwoord veranderd? Waarom is de firewall aangepast? Nog veel erger is dat de servers niet gesegmenteerd waren. Het back-up systeem was ook bereikbaar, hoe kan dat?"

'Ernstige tekortkoming'

In het rapport van bevindingen geeft het college volgens Rijkens onvoldoende toe dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de fouten. "Ze zeggen in hun eigen rapport van bevindingen dat ze er niets aan kunnen doen, maar dat is schokkend. Ze moeten aangeven waar ze tekort zijn geschoten. Ik heb gisteravond het verzoek gedaan het rapport terug te nemen, maar dat is niet gebeurd. Dat is een ernstige tekortkoming."