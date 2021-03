Zwembaden in Overijssel kampen met lange wachtlijsten

"Alles bij elkaar opgeteld, hebben we 6 maanden geen zwemles kunnen geven", zegt Willemijn Spijkerman van Zwemschool Nemo in Zwartsluis. "Dit heeft logischerwijs gevolgen voor de wachtlijst. Om nieuwe groepen te kunnen plaatsen, is er ruimte nodig. Die ontstaat als er kinderen afzwemmen. Omdat daar de afgelopen tijd geen sprake van is geweest en de aanmeldingen wel doorlopen, heeft dit invloed op de wachttijd."

Pre-corona

Ook Zwembad De Slag Hardenberg, Zwembad 'De Vijf Heuvels' in Markelo, Sportbedrijf Almelo, Sportbedrijf Deventer en Sportbedrijf Raalte geven aan wachtlijsten te hebben. In een aantal gevallen was die wachtlijst er ook al voor de coronacrisis.

"We hebben altijd een wachtlijst, maar dat komt omdat ouders hun kinderen al ruim een jaar voordat ze op zwemles komen mogen inschrijven. Op dit moment staan er ongeveer 25 kinderen op de wachtlijst die oproepbaar zijn, omdat ze de leeftijd van 4,5 jaar hebben. Zodra ze bij ons ingeschreven staan, mogen ze op zondag ook al gratis komen zwemmen en spelen", zegt Joke Derksen van het zwembad in Raalte.

Weggewerkte wachtlijsten

De zwembaden in Deventer, Zwartsluis en Hardenberg verwachten niet dat ze de wachtlijsten komende tijd kunnen wegwerken. "Wegwerken is een groot woord. Het gaat met name om de balans in de doorstroming. Er is veel capaciteit die nu gevuld is en waar vaak ruimte ontstaat na een afzwemmoment", vervolgt Spijkerman van Zwemschool Nemo. "Daardoor gaat het starten van nieuwe groepen redelijk gestaag door. Bovendien, doordat de vele locaties van Nemo relatief dichtbij elkaar gevestigd zijn, is de ouder over het algemeen bereid om naar een andere locatie uit te wijken."

In Markelo verwachten ze komende zomer alweer op het 'normale' niveau te zitten. "Het is geen garantie, maar we hopen na de zomervakantie weer bij te zijn. Ook verwachten we nog wel nieuwe kinderen te kunnen laten starten op korte termijn", zegt Nicole Pierik van Zwembad 'De Vijf Heuvels'. "Uiteraard ga ik er in bovenstaand verhaal van uit dat we niet opnieuw met een sluiting van doen krijgen. Als dat wel het geval is, zullen we opnieuw om tafel moeten om de mogelijkheden te bekijken."

Zwemachterstand

Het zwemniveau van de kinderen is volgens Pierik niet ver achteruit gegaan. "Wat ons wel vertrouwen geeft, is het niveau van de kinderen na de eerste lockdown. Toen waren we iets korter gesloten dan nu. Maar de ervaring van toen leerde ons dat de achterstand van de leerlingen enorm meeviel. Het grootste deel van de leerlingen heeft er nagenoeg niet langer over gedaan dan het geval zou zijn geweest zonder de sluiting."

"Onze verwachting is dat wij door de inzet van extra lessen de meeste achterstanden weg kunnen werken. Uiteraard blijft de beschikbaarheid van de ouders op de extra tijden wel leidend. Als kinderen bijvoorbeeld alle vakanties ook daadwerkelijk op vakantie zijn, is het aantal inhaalmomenten wel beperkt", sluit Pierik af.