Boek met 28 verhalen van Overijsselse Molukkers in de maak

Charissa Leiwakabessy is kleindochter van Molukkers die 70 jaar geleden aankwamen in Nederland (Foto: RTV Oost)

De 28 verhalen van Molukse Overijsselaars moeten de geschiedenis levend houden. Het boek is geschreven door Ditta op den Dries en wordt dit jaar uitgebracht omdat het 70 jaar geleden is dat de eerste Molukkers in Overijssel kwamen wonen. Een van de geportretteerden is de 27-jarige Charissa Leiwakabessy uit Wierden.

Ze behoort tot de derde generatie Molukkers in Nederland. Haar opa en oma van zowel vaders- als moederskant kwamen met de boot aan in Nederland, 70 jaar terug. Na omzwervingen kwamen ze terecht in kamp Vossenbos in Wierden. Charissa studeert inmiddels politicologie in Amsterdam maar is nog veel in Wierden. Voor haar was er geen twijfel of ze mee zou werken aan het boek. "Nee, persoonlijk vind ik ook dat dit stuk van de Nederlandse geschiedenis niet vaak genoeg genoemd wordt."

Aanname

Ze krijgt het vaak te horen. "Goh, je hebt een kleurtje, jij komt vast uit Indonesië." Als ze dan uitlegt dat ze Moluks is, valt het haar elke keer weer op hoe weinig Nederlanders weten over de Molukse geschiedenis. "Ze zeggen dan, o maar dat is toch ook Indonesië?"

Dat er een Molukse kwestie is, waar Molukkers nog steeds boos over kunnen zijn, weten veel mensen niet. Molukkers moesten in de jaren '50 noodgedwongen door een Nederlands dienstbevel hun vaderland verlaten.

Identiteit

Inmiddels zijn de Molukkers al 70 jaar in Nederland. Charissa voelt zich meer Moluks dan Nederlands. "In hoeverre beschouw je jezelf Moluks. Dat is een goede vraag. Ondanks dat ik hier geboren ben, ben ik uiteraard een jonge Molukse vrouw die erg bewust is van haar Molukse identiteit. Alhoewel er niet zoiets is als één Molukse identiteit. Er is namelijk ontzettend veel diversiteit onder Molukkers in Nederland, maar ook daar - op de Molukken. Hierdoor betekent het ook dat de Molukse identiteit complex is."

Geschiedenis

De stichting die het boek uitbrengt is ook bezig met een lesprogramma over de gedeelde geschiedenis van Molukkers en Nederlanders. Charissa moedigt dat aan. "Ik weet nog eigenlijk heel goed, we hebben het er op mijn middelbare schooltijd helemaal niet over gehad. En toen ik daar over begon, zei mijn geschiedenisleraar : 'het is niet relevant, dus we gaan het er niet over hebben.' Ik begreep dat toen niet, want voor mij is het natuurlijk heel relevant."